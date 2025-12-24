騎YouBike注意！「做１事」恐被罰1200元，「２狀況借還車」贈５元騎乘券

YouBike是民眾短程通勤的熱門選擇，然而許多騎士對相關交通法規認知不足，經常出現違規騎乘行為。新北市交通局近日重申YouBike騎乘規範，提醒民眾YouBike屬於慢車範疇，原則上禁止在人行道及騎樓騎乘，違者最高可面臨1,200元罰鍰。同時，為解決熱門站點「借不到車、還不到車」問題，北北桃３市將於2026/1/1推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫，提供「騎乘券」獎勵機制。

騎YouBike違規恐罰款1200元

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，隨著YouBike租賃站在捷運站、公園、學校和商圈大幅增設，這項服務已成為市民出行首選。然而，由於YouBike無須考取駕駛執照，許多民眾在不了解交通規則的情況下就騎車上路，導致違規情形頻傳。



YouBike可以騎人行道嗎？交通局強調，無論是YouBike 2.0腳踏自行車或YouBike2.0E電動輔助自行車，在交通法規中都屬於「慢車」類別，原則禁止騎乘人行道及騎樓。僅在設有「行人與自行車共道」標誌或標線的路段，才開放YouBike騎乘，且仍需優先禮讓行人。民眾若在行穿線騎乘或在未設牌面的一般人行道騎乘，依道路交通管理處罰條例第74條可處300元至1,200元罰鍰。

北北桃YouBike記點停權機制

自2024年7月起，北北桃３市已實施公共自行車違規記點與停權機制。針對闖紅燈、雙載、車道逆向、未禮讓行人、騎乘騎樓、騎乘一般人行道及行穿線、邊騎車邊使用手機等危險行為進行記點處罰。累計違規記點滿３點將停權14天，滿７點停權１年。

YouBike酒駕毒駕停權２年重罰

交通局特別提醒，吸食含有依托咪酯菸彈及奶茶煙騎乘YouBike屬於毒駕行為。無論毒駕或酒駕YouBike遭警方取締，騎士除面臨刑事與行政處罰外，YouBike會員帳號將被停權２年，屆時全台YouBike皆無法租借。

友愛接力計畫贈５元騎乘券

為緩解熱門場站「借不到車、還不到車」困擾，北北桃３市將於2026/1/1至6/30同步推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫。YouBike會員無須額外登錄即具參加資格，只要從無位場站借出2.0自行車，或將2.0自行車歸還至無車場站，均可獲得５元電子騎乘券獎勵。

10分鐘內最多獲２次獎勵

吳政諺說明，會員可透過YouBike微笑單車官方App查看站點狀態，紅色圖示代表無位場站，橘色圖示代表無車場站。凡在北北桃３市跨站還車，以第１筆獎勵成立的還車時間起計算，一個會員帳號10分鐘內最多可獲得２次獎勵。另外，從滿站無位場站借出2.0E電輔車，因為下一位使用者留出停放空位，同樣提供５元電子騎乘券。

騎乘券隔日發送可折抵費用

電子騎乘券將在當日完成還車後，由系統於晚間23：59結算，隔日早上７點前發送至會員帳號，會員可登入YouBike微笑單車官方App「騎乘券管理」查詢。後續騎乘YouBike時，在扣除相關優惠後仍需自付款項時，系統將啟用騎乘券折抵機制，優先使用即將到期的騎乘券。相關活動詳情可至YouBike新北市官網查詢，或撥打02-8979-1122洽詢客服。

▲騎YouBike違規，可能會被罰1,200元。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

