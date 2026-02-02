騎YouBike進登山步道 台中老翁摔20公尺邊坡急送醫

69歲男子摔落20公尺深邊坡。（圖／@becklin1769 Threads）





這樣太危險。一名69歲男子日前騎乘YouBike，進入台中市龍井區竹坑南寮步道時，不慎跌落20公尺深邊坡，所幸救護及時到場，確認男子輕傷後將其送醫。

日前有網友在Threads曬出男子摔落邊坡、救護在一旁擺放擔架，替男子進行現場處理的照片。畫面可見，男子摔落的邊坡相當陡峭，坡面也布滿黃土、大小不一的碎石，3名身穿黃衣的救護人員，與疑似2名現場民眾，共同協力把男子抬上擔架。

台中市消防局證實，該名男子當天下午13時48分，從竹坑南寮步道摔落，造成左腳踝摔傷，派出2車3人前往救援。人員抵達現場確認男子跌落在20公尺深邊坡，所幸意識清楚並在約15時將男子送往醫院就醫。

由於男子摔落地點非常接近知名的「超級八(真級八)enduro」賽道，一度引發網友好奇男子是否騎YouBike「下賽道」。不過目前還無法證實男子是故意騎乘不適合越野的YouBike騎下邊坡。

