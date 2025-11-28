騙不到台灣人改騙日籍男 台灣求學遇愛情詐騙哏

一名日本男子在高雄就學期間，差點落入愛情詐騙陷阱，還好員警及時阻止。（圖／TVBS）

日本一名男子來高雄就讀大學，生活3年多遇到愛情詐騙，自稱一名女網友月初突然追蹤他，以為愛情找上門，聊了一個月雙方約見面，沒想到，男子凌晨赴約被放鳥，被要求買4萬元點數才能見面，員警獲報連忙阻止，另外，屏東員警大規模打詐，12天內逮197人，查扣上億元不法財產，特別的是，還有詐團自製霹靂布袋戲人偶，騙取收藏家購入。

一名日本男子在高雄就學期間，差點落入愛情詐騙陷阱，還好員警及時阻止。（圖／TVBS）

一名21歲日籍男子來高雄就學三年，本月初突然被一名女網友追蹤，以為是愛情降臨。兩人聊了一個月後約定見面，但當男子凌晨前往女方家門口時，卻始終見不到人。女網友竟然要求他購買4萬元點數卡才能見面。所幸，便利商店店員發現異狀立即報警，員警及時趕到並向男子說明這是詐騙手法，才避免了財物損失。

廣告 廣告

屏東警方展開大規模打詐行動，12天內瓦解了48組詐騙集團，逮捕197名成員。（圖／TVBS）

屏東警方展開大規模打詐行動，成果豐碩。警方在12天內瓦解了48組詐騙集團，逮捕197名成員。行動中，便衣員警迅速壓制嫌犯，儘管有人抓住最後機會狡辯「我不是車手」，仍難逃法網。

警方還查獲詐騙集團自製的11隻霹靂布袋戲仿冒人偶，以高價賣給收藏家。（圖／TVBS）

這次行動查扣的不法財產相當驚人，包括25部名貴轎車，從賓士、瑪莎拉蒂到勞斯萊斯應有盡有，還有價值70多萬的虛擬貨幣。特別的是，警方還查獲詐騙集團自製的11隻霹靂布袋戲仿冒人偶。這些仿冒品成本僅1至2萬元，卻以每隻20萬元的高價售予收藏家，而正品平均價格約為5萬元。

據統計，僅今年屏東縣就已破獲81件詐騙案，為民眾守住近2億元財產。這些案例顯示詐騙手法不斷翻新，民眾需提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

更多 TVBS 報導

被詐！假體育網站下注「贏錢不出金」 警偵破跨海博弈金流逾4億

車行勾結詐團！ 供應車手權利車 再以三成價便宜價賣民眾

竹聯幫「王牌女騙子」詐空軍440萬 網戀SOP、手法曝光

黑幫詐騙手法曝光！假借貸款騙抵押 警破獲市值億元權利車

