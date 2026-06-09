騙了世人上千年！「關羽溫酒斬華雄」史無其事 真正一戰封神的是他

生活中心／唐家興報導

「關羽溫酒斬華雄」其實是一場美麗的誤會！（影視示意圖／翻攝自百度百科）

在華人世界家喻戶曉的古典名著《三國演義》中，關羽「溫酒斬華雄」的橋段無疑是讓讀者熱血沸騰的經典一幕，也奠定了關聖帝君威震天下的武聖地位。然而，翻開真實的歷史篇章，這段為人津津樂道的傳奇，竟然是一場美麗的誤會！「關雲長溫酒斬華雄」史無其事，真正斬殺華雄的人是被譽為「江東猛虎」的孫堅。這段被小說改寫的歷史，不僅讓孫堅的戰功長期被忽略，也揭開東漢末年群雄爭霸時一段鮮為人知的真相。

【關羽溫酒斬華雄史無其事：江東猛虎打破神話】

西元191年，東漢末年群雄並起，天下諸侯共組聯軍討伐篡權的董卓。當時，作為討董聯軍先鋒的孫堅，率領部隊進駐梁縣以東，卻不幸遭到董卓軍隊的突襲。身處絕境的孫堅僅率數十騎兵突圍，為了引開追兵，他甚至脫下自己標誌性的紅色頭巾讓部將祖茂戴上，自己則從小路死裡逃生，才艱難地收攏了殘兵。

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面對一場慘敗，換作普通將領或許早已一蹶不振，但孫堅之所以被稱為「猛虎」，正是因為他骨子裡永不服輸的血性。他迅速休整部隊、補充糧草，準備給董卓致命的反擊。此時，董卓派出大督護胡軫，率領當世猛將呂布、華雄等將領，帶著數萬步騎大軍排山倒海而來，準備一舉消滅孫堅。然而，董卓萬萬沒有想到，這看似必勝的鋼鐵洪流，內部卻早已腐爛。

【真正斬殺華雄的人是他：董卓軍半夜不戰自亂】

歷史的轉折往往出人意料。當時董卓軍的主將胡軫與高傲的呂布極度不和，兩人各懷鬼胎。心懷不軌的呂布為了扯同僚後腿，竟然故意在軍中散佈「孫堅軍已經殺到」的假消息。這一封虛假的軍情，在漆黑的深夜裡引爆了士兵們連日來的恐懼，導致董卓軍半夜自相驚擾，一時間整座軍營不戰自亂，士兵們嚇得棄甲逃竄。

遠處伺機而動的孫堅敏銳地捕捉到了這個千載難逢的戰機。他果斷下令全軍出擊，如同下山猛虎般衝入混亂的敵營中。在一片血肉橫飛的混戰之中，孫堅迎面遇上了董卓軍的悍將華雄。手起刀落間，孫堅當場將華雄斬殺，並將其首級梟首示眾！這一戰，孫堅聲威大震，成為整個討董聯軍中戰績最輝煌的將領，甚至嚇得董卓親自派人來求和，提出要將女兒嫁給孫堅的兒子聯姻，卻被一身正氣的孫堅斷然拒絕。

「關雲長溫酒斬華雄」史無其事，真正斬殺華雄的人是被譽為「江東猛虎」的孫堅。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【羅貫中移花接木：奪寶傳奇背後的歷史真相】

既然華雄是死在孫堅手裡，為什麼《三國演義》要把這個天大的功勞安在關羽頭上呢？這全憑羅貫中老先生為了增添小說的文學張力與精彩度，才進行了移花接木。不僅如此，小說中還精彩地描繪了孫堅攻入洛陽後，在枯井宮女身上發現「傳國玉璽」從而心生私心、找藉口退兵的「奪寶傳奇」。

但在正史的考證中，歷史學家裴松之等人對此嗤之以鼻。孫堅一生忠烈，若真藏匿玉璽，後來東吳建國也未見宣揚，西晉滅吳時更無玉璽蹤影，足見玉璽一說純屬虛構。孫堅當年之所以退出聯軍，根本不是因為得到了什麼寶物，而是因為他的政治盟友袁術聽信了「放虎歸山」的挑撥讒言，嫉妒孫堅的功勞，竟在背後使陰招切斷了孫堅部隊的軍糧供應。聯軍內部各懷鬼胎、互挖牆腳，才讓這場討董大業無疾而終，正式開啟了群雄混戰的三國亂世。孫堅的一生雖被小說改寫，但他那份在正史中親手斬殺華雄的絕世鋒芒，依然在歲月長河中閃耀著無可替代的光芒。

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