騙倒京元電李金恭、可成洪水樹！昔藍營大老女婿吸金3.5億 一審判8年

前總統府秘書長廖了以的前女婿江建正利用假財報吸金詐財3.5億，科技業董座李金恭、洪水樹、謝旼達都是受害者。資料照。白廷奕攝



前總統府秘書長廖了以的前女婿江建正，2011年創辦昱冠資訊公司後，公司年年虧損，竟製作不實財報營造前景可期的假象，還主打工業4.0、物聯網等先驅科技，吸引京元電董座李金恭、副董座謝其俊、可成董座洪水樹、鴻勁精密董座謝旼達等科技業高層入股，吸金逾3.5億。公司股票不夠賣，江建正還盜賣其他股東股票，侵占8900萬。台北地院昨（1/7）日判處他8年徒刑。可上訴。

江建正多年前與廖了以的大女兒廖敏旬結婚，2011年昱冠成立時，他找了廖敏旬及小姨子廖梨妃分別擔任董事、監察人，結果2021年卻爆出吸金詐騙，不但離婚收場，還遭廖敏旬、廖梨妃指控冒用名義、告上法院。事後檢方調查發現，全案是由江建正和劉姓財務所為，對兩人提起公訴，廖敏旬、廖梨妃則獲不起訴處分。

藍營大老廖了以，被外界視為台中紅派掌門人，其政治實力雄厚，曾任台中縣縣長、內政部長、總統府秘書長、國民黨秘書長。資料照。陳品佑攝

判決指出，昱冠自創立以來，公司每年收益都是負數，虧損連年增加，江建正急於找資金周轉，竟提供虛假的財務數字給劉姓財務，指示她交由不知情的會計師製作不實資產負債表、綜合損益表。

法院認定，江建正不僅隱瞞虧損，還在財報上記載昱冠每年獲利良好，稅前淨利每年高達3000萬至1億元不等，並陸續提供給李金恭、洪水樹、謝旼達等投資人閱覽，誆稱「昱冠公司財務健全、帳上現金充足、未來朝上市方向前進獲利可期、原始股東要釋出股份」。等到股東受騙掏錢後，江建正再把錢挪作私人花費或期貨操作之用，不法獲利達3億5327萬7000元。

可成曾是昱冠的法人股東之一，董事長洪水樹（如圖）個人也曾掏錢入股，想不到遭蒙騙。資料照。呂志明攝

判決也指出，江建正創辦昱冠時，透過廖敏旬和廖梨妃認識一對夫妻，夫妻看好江建正，以1張股票1萬元的價格，各掏出5700萬、5000萬買下昱冠股票，並將股票交給江建正保管。沒想到，江建正卻把夫的5700張股票、妻的3200張股票，私下轉讓給自己的另一家公司昱捷微名下，再轉賣給投資人，侵占8900萬元，股票不夠他賣，又把妻剩下的1800張股也一併轉賣。

法院認定，江建正犯《證券交易法》有價證券加重詐偽罪、《刑法》業務侵占罪，考量江建正行為不但使諸多投資人蒙受損失，也對金融秩序造成重大危害，判處各7年6月、1年6月有期徒刑，應執行8年。

至於劉姓財務則是受江建正指示，並未從中獲取不法利益，且已與全大多數被害人達成和解，依有價證券加重詐偽罪判處2年有期徒刑、緩刑5年，須向公庫支付10萬元。本案可上訴。

