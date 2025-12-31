騙光存款再誘抵押房產！假檢警勾結黑心地政士「剝兩層皮」內幕曝光

警方查扣現金、手機以及借款憑證等證物。圖：刑事局提供

有詐騙集團結合了地政與貸款仲介背景人員進行不法勾當，自今(114)年1月起，謝姓人頭門號商、陳姓金主及林姓地政士等人，涉嫌利用假檢警名義進行詐騙，現場甚至搜出大麻捲菸等違禁品。經兩波追查行動，不僅逮捕了郭姓車手頭，更在9、10月間將張姓共犯等6人一併查獲，全案依詐欺罪、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪名，分別移送台中及高雄地檢署偵辦。

警方查扣之大麻。圖：刑事局提供

刑事警察局說明，偵九大隊與台中市大甲警分局、桃園市龜山警分局共同偵辦假檢警詐欺案，該詐團成員以涉及刑事案件及資產須交付保管等話術，誆騙被害人交付名下金融卡及銀行帳戶，再由車手至指定地點提款；待被害人帳戶遭車手提領一空後，詐團成員再引導被害人與指定貸款仲介聯繫，由仲介找尋配合之代書及金主，向被害人進行不動產抵押借貸，致被害人蒙受鉅額損失。

檢警於114年1月至6月間，陸續在台中、桃園等處查緝謝姓人頭門號商、陳姓金主、林姓地政士、吳姓、蔡姓及許姓貸款仲介、以及郭姓車手頭等人到案，並查扣贓款、大麻捲菸、對保聲明書等證物後，全案依涉嫌組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪移請台中地檢署偵辦。

警方持續溯源追蹤發現，吳姓貸款仲介另與張姓共犯等人共組不動產借貸集團，並與假投資詐騙機房成員建立聯繫管道，由機房成員慫恿被害人以房產扺押貸款加碼投資，再透過吳姓貸款仲介等人協助被害人辦理房產抵押取得貸款，並從中收取高額服務費、仲介費、代書費及利息等費用後，被害人再將剩餘貸款交付詐欺集團車手，行騙過程中，為順利取得款項，避免金融人員關懷起疑，甚至陪同被害人到金融機構臨櫃提款。

高雄地檢署與台中大甲分局、清水分局以及屏東刑警大隊共組專案小組，在掌握相關涉案事證後，於114年9至10月間，將張姓共犯等6人查緝到案，查扣現金、手機以及借款憑證等證物，全案依涉嫌刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦。

刑事警察局呼籲，是類「假冒檢警」及「假投資」手法詐欺案，詐騙話術不斷翻新，除詐騙現金存款，還會誘騙設定抵押不動產借款，動輒損失大額存款又身陷鉅額負債窘境，如有接獲假檢察官及假警察等可疑電話，隨時可利用165反詐騙諮詢專線查證，刑事警察局將持續加強查緝各類詐欺及黑幫涉詐案件，以確保民眾財產不受侵害，維護社會治安。

