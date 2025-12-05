騙光復災民「善心團體送家具要運費」 無良男被起訴

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮馬太鞍溪洪災過後進入重建家園階段，但上月有一名曾姓男子四處誆騙，自稱善心團體要送家具、家電，請災民補貼運費，造成16人受騙！在熱心民眾通報下，警方上月28日在光復車站逮獲曾姓男子，被花蓮地檢署依涉犯刑法詐欺取財罪嫌提起公訴！

曾姓男子上月28日搭火車到光復車站時，被氣憤的災民發現後，男子企圖想跑，但馬上攔下來並打電話報警，災民怒嗆曾男「你在怕什麼，走啊！有報警了」！災民氣得說，曾姓男子很會騙人，會去上門找災民詢問，自稱是善心團體，要送洗衣機、冰箱、電視機、電暖器等7、8樣家電、家具，要先付運費12000元，打折後7000元，男子被逮後，鄉民更歡欣鼓舞分享訊息「有被騙的趕快去分駐所指認」！

花蓮地檢署今天表示，被告曾姓男子涉犯詐欺取財罪已由花蓮地檢署提起公訴，曾姓男子利用災民亟需重建家園，向吳姓等16名被害人佯稱，補貼運費等款項即可獲得善心人士捐贈家電(洗衣機、冰箱、電視機、電暖器等)，被害人信以為真，分別交付現金3000元至7000元不等，總計7萬4000元。經民眾發現受騙而報警處理，警方上月28日於光復車站將曾男逮捕到案，並查扣詐騙所得現金4萬5600元及相關證物。

檢方指出，曾男被警方逮捕後，態度百般藉詞狡辯，毫無悔意，利用天災進行詐騙發災難財，惡行重大，竟利用堰塞湖造成的嚴重災害、民眾住家內電器用品受損而迫切需購買家電用品之際進行詐騙，案經本署黃蘭雅檢察官指揮花蓮縣警察局鳳林分局偵辦終結，向花蓮地方法院將被告各次犯行，分別量處有期徒刑1年以上之刑，可數罪併罰。

警方也呼籲，將持續清查是否有其他受害民眾，如災民遭遇類似「假捐贈、真詐騙」，請儘速報警以協助追回受騙款項，也提醒民眾對於來路不明的訊息務必提高警覺、向相關單位查證，切勿輕信他人而交付財物，將秉持「從嚴從速」原則偵辦，絕不寬貸。

