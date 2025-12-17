即時中心／林耿郁報導

近期驚傳有日本民眾來台旅遊，卻在桃園機場遭現場設置的「假QRCode」旗幟詐騙，填寫假入境表格，最終損失50美元（約1,574元新台幣）的消息，影響我國形象甚鉅；對此移民署強調，清查後並未發現詐騙旗幟。

真的假的？有關日媒報導日本女遊客入境我國時，掃描機場設置的QR Code填報入國登記表，卻遭詐騙50美元一事，移民署發布新聞稿回應「應無此事」。

移民署表示，國境事務大隊均經常性於所屬各機場港口，確認現場所有TWAC連結QR Code的正確性，並於消息傳出後，昨（16）日再次全面進行徹查，並未發現日媒說的「詐騙旗幟或QR Code」情事。

事實上，基於安全考量，機場、港口皆無設立宣導旗幟。

移民署強調，自今（2025）年10月1日起，台灣正式推行網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，TWAC），不僅完全免費，且所屬機場、港口並無錯誤資訊。

為宣導我國網路填寫TWAC網站之正確網址，移民署除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過該署新住民培力發展資訊網，發布多國語言版識詐資訊擴大宣導。

此外，移民署也同步行文外交部領務局、桃機公司、交通部觀光署及各航空運輸業者等，請各機構、公司協助宣導正確網址。國境事務大隊於各機場港口入境大廳，也加強公告宣導外籍旅客，至正確網站填寫TWAC。

移民署提醒，新詐騙手法層出不窮，請旅客務必至官網填報，以免造成財產損失。

旅客如自行搜尋，請認明正確網址 https://twac.immigration.gov.tw/

倘旅客如有訊息提供或詢問，可與國境事務大隊聯絡。電子信箱e-mail： tia@immigration.gov.tw

我國TWAC入國登記表日文版。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／騙到國門口？日媒稱櫻花妹「台機場遭詐50美元」 移民署緊急回應

