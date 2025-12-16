騙到國門... 日遊客旅台「填入境表」竟遭詐50美元

日遊客旅台填入境表竟遭詐50美元。（圖／TVBS）

日本女遊客在桃園機場排隊入境時，被詐騙網站騙走50美元！移民署強調，自10月起入境登記已改為線上免費申請，切勿上當。詐騙手法層出不窮，國門淪陷令人憂心，呼籲旅客多加留意，以免遭殃。移民署也製作多國語言宣導，提醒外籍旅客提高警覺，避免損失荷包又毀損台灣國際形象。

日本遊客入境台灣時遭詐騙網站騙走50美元，引發國際旅客安全警訊。一名20多歲的日本女性遊客於11月訪台，在桃園機場入境排隊時，看見「入境必須持有入境卡」的旗幟，掃描QR Code後連結至詐騙網站，因而損失約1572台幣。移民署特別強調，自10月起台灣入境登記改為線上方式，且完全免費，並已製作多國語言宣導影片，提醒各國旅客提高警覺，避免類似情況再次發生。

這起詐騙事件源於台灣入境制度的變更。外籍旅客入境台灣現已改為線上登錄方式，需在入境前3天完成表格填寫，且整個過程不需支付任何費用。移民署特別製作了「網路填寫入國登記表」的指導影片，詳細說明正確程序：第一步輸入電子郵件接收驗證碼，第二步驗證後填寫個人與旅行資訊，第三步送出申請後會收到PDF確認信件。

移民署強調填寫台灣入境表是完全免費的。

針對這類詐騙手法，民眾紛紛表示關切。有人直言「搶錢啊」，也有人擔憂「不知道怎麼弄啊現在，上網上不了」。當被問及如何應對此類情況時，一些民眾表示「去每一個國家基本上都會提前填入境卡」，若遇到困難「不會填，我會問工作人員」或「我應該會去找地勤吧」，顯示在面對可能的詐騙時，向官方人員求助是較安全的做法。

為了防範類似事件再次發生，移民署除了強調入國登記表填寫完全免費外，也透過新住民培力發展資訊網發布多國語言版宣導資料，擴大提醒範圍。詐騙手法層出不窮，且連國門都成為詐騙分子的下手目標，鎖定不熟悉當地規定的外國旅客，不僅造成旅客財務損失，更有損台灣的國際形象。

