騙到日本去！長崎警方逮1台灣車手 26歲男「全部認罪」

即時中心／林耿郁報導

台灣人赴日詐騙案件越來越頻繁，如今又有一名我國民眾遭逮：日本長崎地方法院15日開庭審理一起詐欺案件，一名26歲的呂姓台籍男子，疑似配合日方詐騙集團擔任車手，詐騙400萬日圓得手後落網；目前他已經全部認罪。

丟臉丟到日本去！NHK報導，長崎地方裁判所15日開庭，審理一名台籍男子涉入SNS詐欺案件。

檢方指出，這名台籍呂姓被告（26歲），以「短期停留」身分前往日本，從一開始即帶有詐欺目的，屬於「有組織詐欺網絡」的一環。

廣告 廣告

起訴內容直指，呂男於去（2025）年10月16日，先透過SNS社群媒體，與詐騙集團取得聯繫。之後飛往東京，並由詐騙集團全額資助其機票與生活費用；案發當日收到詐團要求，遠赴九州長崎犯案。

呂男抵達九州後，先在公園取得詐團事先留在該處的假證件，隨後冒充「財務經理」，在長崎市某處停車場，向一名60多歲公司職員詐取現金400萬日圓（約80萬新台幣）得手。

約2小時後，試圖向另一名50多歲上班族詐取現金，但未遂。

檢方指控，包括假身分、假證件，以及呂男收款後，將現金留置於公園的指定位置，隨後由另一名詐團成員回收等，顯示本起詐欺行為，具「分工性」與「組織性」；且多利用外籍人士，以製造調查斷點。

日本警方表示，自去年十月以來，長崎縣境內相繼發生多件短期停留台灣籍人士擔任詐欺車手的案件；目前正積極追查背後更龐大的犯罪集團。

原文出處：快新聞／騙到日本去！長崎警方逮1台灣車手 26歲男「全部認罪」

更多民視新聞報導

騙到日本去？30歲台男涉詐3000萬 長崎縣警遠赴關東逮人歸案

又是你們！2台籍青年疑涉連環詐騙案 遭日警「再逮捕」

騙到日本去！2台籍車手涉詐遭逮 竟都未滿20歲

