騙到日本去！2台籍車手涉詐遭逮 竟都未滿20歲

即時中心／林耿郁報導

日本山口縣下松市警方，昨（20）天逮捕2名自稱來自台灣、未滿20歲的少年，他們涉嫌企圖向一名80多歲女性詐騙現金730萬日圓（約新台幣146萬元），正在深入調查，背後是否有更大的集團運作。

騙到日本去！NHK報導，下松市警方表示，被逮捕的分別為19、18歲、均自稱台灣出身的少年。

2人涉嫌在昨天上午，前往受害婦人住處附近，準備收取現金時，被埋伏的員警當場逮捕。

警方說明，自本（12）月10日起，受害婦人就多次接獲來電，對方假冒「公安委員會（日本警方監督單位）」等機關人員，謊稱婦人涉及犯罪案件；為了調查，需要暫時保管婦人的現金與存款等等。

家屬察覺異狀後報案，警方隨即在老婦人住家周邊埋伏，並於20日上午發現兩名少年現身準備取款，當場將人逮捕。

警方研判，19歲少年為實際收款的「受け子（車手）」，18歲少年則負責在周邊監視動靜，並指出該名婦人過去曾疑似遭遇同類型詐騙受害，正進一步釐清是否與本案相關。並追查背後是否有更大規模的跨國詐騙集團。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

