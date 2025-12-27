騙到日本去？30歲台男涉詐3000萬 長崎縣警遠赴關東逮人歸案

即時中心／林耿郁報導

台灣詐騙案件層出不窮，如今有擴散至日本的趨勢；最新消息是九州長崎縣警方近日逮捕一名30歲台灣男子，理由是他疑似涉及一起詐騙3千萬日圓的重大案件；且由於台灣人赴日詐騙的數量有上升趨勢，已經引發日方的高度警戒。

又來一個！綜合NHK等日媒報導，長崎縣南島原警察署，近期逮捕一名30歲台籍男子胡廷瑋；自稱從事餐飲工作的他，上（11）月涉嫌其他人共謀，透過SNS社群平台聲稱可投資股票獲利，企圖向縣內一名70多歲男性居民詐騙3,000萬日圓現金（約新台幣600萬元）遭逮；不過警方尚未透露胡男是否已經認罪。

廣告 廣告

本案先前已有另一名台灣籍嫌犯，以負責收取現金的「受け子（車手）」身分遭逮。警方根據其供述及查扣證物進一步追查，確認胡嫌為疑似共犯之一，23日遠赴關東地區的千葉縣逮人歸案。

長崎縣警方指出，胡嫌以「短期停留（滯在）」資格入境日本，案發時曾出現在收款現場周邊，研判可能負責收款與運送，或擔任放哨、監控周邊動靜的角色，正進一步釐清其在犯罪集團中的具體分工。

自今（2025）年10月以來，長崎縣接連發生多起短期入境的台籍人士，涉嫌擔任詐騙車手或共犯而遭逮，顯示詐騙集團疑似刻意利用短期停留的台灣人犯案；對此日本警方已提高警戒，並加強查緝。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／騙到日本去？30歲台男涉詐3000萬 長崎縣警遠赴關東逮人歸案

更多民視新聞報導

騙到日本去！2台籍車手涉詐遭逮 竟都未滿20歲

台灣人誤信暗黑打工在日本被捕 今年暴增10倍達50人

騙到國門口？日媒稱櫻花妹「台機場遭詐50美元」 移民署緊急回應

