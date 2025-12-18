騙同仁投資！南市消防分隊長涉吸金案 遭羈押禁見

消防分隊長遭檢調查出，涉嫌捲入「境外吸金投資案」。（圖／東森新聞）





救災英雄竟然也詐騙！台南一名消防分隊長遭檢調查出，涉嫌捲入「境外吸金投資案」，疑似向警、義消和親友推銷「低風險高報酬」方案，導致許多人賠錢，血本無歸。檢方偵辦後，認定他罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

南市消防局洪姓分隊長：「3.5倍，賺3500美（金）那也不錯啦齁，但是你不升級，你的錢就是滾得很慢。」

公開場合大談投資心得，拿著麥克風的這名男子，是台南市消防分隊的洪姓分隊長，他捲入吸金案，涉嫌擔任詐欺騙團，吸金的榮譽導師，邀請同事當下線，有打火弟兄賠了2百多萬元，連退休金都賠光，他還曾在維冠大樓倒塌案中，積極救災獲頒鳳凰獎殊榮，如今卻被踢爆，鼓吹投資吸金造成多人受害。

地檢署15號發動搜索逮捕洪男，並且隔天向法院聲請羈押禁見獲准，目前台南市消防局也已依法將他停職處分，地檢署指出，洪男涉嫌非法吸金，訊問後雖否認犯行，不過依據相關事證，可認定洪男涉犯詐欺罪，違反銀行法等多項罪證罪嫌重大，不法吸金高達數千萬，法官擔心交保在外，恐有滅證串證之虞，因此裁定羈押禁見。

