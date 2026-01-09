騙國中妹開房拍AV！娛樂界大佬「下海當男優」 拍上千部片狂賺2百萬

記者蔡維歆／綜合報導

粟津彰爆出誘騙國中女生拍AV。（圖／翻攝自X）

日本東京警視廳偵破一起震撼社會的未成年性犯罪案件。一所藝能相關公司社長粟津彰現年51歲，涉嫌在歌舞伎町誘騙性侵15歲國中少女，強行拍攝性行為畫面並製作成人色情影片在網路上販售，警方初估不法獲利至少1000萬日圓（約新台幣201萬元），已依多項罪嫌將其逮捕，並擴大清查是否還有其他未成年受害者。

公司已經切割粟津彰。（圖／翻攝自推特）

綜合日本媒體報導，粟津彰犯案當時還任職經紀公司KAKERU娛樂的社長，過去曾幫AKB48、SKE48等人氣女團寫歌，也曾經營知名藝人的粉絲俱樂部，公司則位在鬧區澀谷。他從2024年7月起就在歌舞伎町附近找10多歲至20多歲的嫩妹搭訕。粟津彰去年7月初找上一位15歲國中女生，並且在歌舞伎町的飯店內猥褻對方，甚至還將過程拍成影片，然而他並未跟女方簽訂拍攝AV的契約。

而警視廳少年育成課人員於去年7月中，在歌舞伎町「トー横」一帶補導該名少女，進一步詢問下才揭發其遭性侵、且遭拍攝成色情影片在網上販售的事實。警方隨後搜索粟津彰住處，從扣押的硬碟中發現至少約1700部猥褻影片，入鏡者多為10至20多歲女性，正進一步鑑識是否涉及其他未成年被害人。



