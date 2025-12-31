騙女友赴柬埔寨「陸男爽拿22.5萬」 他挨告不服提上訴！下場GG了

一名女網友「網戀」卻慘被男友賣去緬甸，至今仍下落不明，示意圖。（翻攝自photoAC）

網路交友是時下流行趨勢，不過仍須注意網路真真假假世界。就有中國一名女子因網戀受騙，遭「男友」以人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）價格賣到緬甸詐騙集團，至今下落不明。

綜合陸媒報導指出，廣東梅州市一名陳姓女子，去年12月至今年1月期間，網戀犯罪嫌疑人羅姓男子，羅男待陳女卸下心防、取得信任後，再以「到泰國開辦銀行帳戶跑分洗錢可獲高額報酬」為由，誘騙陳女偷渡出境，然而陳女經寮國、泰國後進入緬甸苗瓦迪失蹤，至今下落不明。

原來羅男涉嫌以人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）價格與詐騙集團成交拐賣陳女，且以相同手法誘騙不少女子，其他受害人被羅男及同夥，以人民幣4萬元（約新台幣18.2萬元）至6萬元（約新台幣27.3萬元）不等價格出售。

對此陳女的家屬向公安機關報案，警方迅速立案偵查，全案才得以曝光，當地警方也迅速逮捕羅男，而梅州市梅江區人民檢察院也向羅男提起公訴，認定羅男以非法牟利為目的，多次非法幫助他人到海外，並將女性拐賣至境外給詐騙集團。

今年7月法院依全部公訴意見判處羅男有期徒刑18年，併罰人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元），羅男不服宣判，提出上訴，不過11月二審被駁回，維持原判。至於陳女仍下落不明，家屬傷心遲遲等不到她回家。

