騙完被抓…繼續騙？職軍交出這2物淪「詐欺幫助犯」害7人血虧605萬

記者陳弘逸／高雄報導

高雄陳姓職業軍人3年前就曾涉險，淪詐欺幫助犯，獲不起訴處分，未料，仍未學到教訓，前年又將帳戶、網路銀行提供給詐騙集團使用，造成7名被害人損失605萬元，陳男再度挨告，遭法院判6個月有期徒刑，得易科罰金、併科罰金10萬元，罰金得服勞役，可上訴。

判決指出，陳姓職業軍人，2024年透過通訊軟體「LINE」將帳戶、網路銀行給詐騙集團使用，淪為7名詐騙受害人匯款與轉出款項的犯罪帳戶，共造成605萬元損失，事後受害人分別報警並提告。

陳男落網後，坦承犯行；檢方查出，他在2023年就曾差點淪為詐欺幫助犯，獲不起訴處分；且明知軍中宣導不可擅將金融帳戶資訊提供予陌生人，且應知悉提供金融機構帳戶、虛擬資產服務帳號提供予他人使用，卻仍犯案；被檢方具體求刑6個月有期徒刑。

法官認為，陳男屬幫助犯，犯罪情節較正犯輕微，且偵審期間都認罪，也無證據證明他有獲犯罪所得；審理後，將他依幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金、併科罰金10萬元，罰金得服勞役，可上訴。

