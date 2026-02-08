騙少女「處女膜會長回來」！母護女心切持球桿痛扁男友 判決結果出爐

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台中一位媽媽不滿16歲女兒疑似遭到17歲男友性侵，前年12月把對方叫到家中，持高爾夫球桿將少年痛毆一頓，接著又透過女兒IG發限動，怒斥少年是因不滿分手，才把女兒帶鐵皮屋性侵，甚至誆騙「處女膜破了會再長回來」，甚至撂話若少年再騷擾女兒，「你家準備發生命案」等。台中地院審理後，日前依傷害、誹謗罪嫌，分別判處這名母親4月徒刑及50天拘役。

台中一位媽媽不滿16歲女兒疑似遭到17歲男友性侵，前年12月把對方叫到家中，持高爾夫球桿將少年痛毆一頓。（示意圖／Unsplash）

檢方起訴指出，少女媽媽因得知女兒疑似遭男友性侵，氣得要女兒把少年叫來家中質問：「不是有答應我18歲之前不能發生性關係嗎？」接著就持高爾夫球桿毆打少年胸部、背部和四肢等，造成少年多處鈍挫傷、咳血，驚動警方關切。

事後該名母親以女兒IG發限動，稱少年「垃圾小孩」、「癲蛤蟆想吃天鵝肉」、「畜生」，更憤而指控少年騙女兒「處女膜破了會再長回來」、「在安全期不會懷孕」等，拐女兒去鐵皮屋廢區性侵，最後要少年不要再騷擾少女，否則家裡會發生命案。隨後又在IG群組發送死亡威脅訊息。

法院審理後認為，這名媽媽是因女兒在未成年時就發生性行為，一時情緒激動才犯下傷害、恫嚇等行為，即便她在庭上認罪，但因雙方未達成和解，法官最終針對傷害部分判刑4個月；誹謗及恐嚇危害安全罪為想像競合犯從一重處斷，依誹謗罪判拘役50天，得易科罰金。全案可上訴。另少年涉嫌性侵部分，警方另行移送少年法庭處理。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

