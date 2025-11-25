騙很大！中國假學者疑只有高中學歷 俄工研院急撤外籍院士資格

編譯林浩博／綜合報導

港媒《南華早報》24日報導，中國海軍最高研究機構的首席科學家郭偉，驚傳學歷與學術造假，遭警方調查，俄羅斯工程院也隨即終止了郭偉的外籍院士資格。

中國「科學家」郭偉。郭偉是中國江蘇科技大學的首席科學家，日前卻驚傳他捏造學歷，最高其實僅高中學歷。他因涉嫌學歷與學術造假、侵占國家科研經費等罪嫌，遭到中國警方帶走調查。（圖／翻攝自X平台 @CEOBriefing）

終止院士資格

俄羅斯工程院的中國總部於21日在社群媒體宣布，已注意到郭偉學術造假事件，現正查核「郭偉2025年當選俄羅斯工程院外籍院士」的相關消息。

北京地方官媒《新京報》又於23日報導，俄羅斯工程院正審查郭偉提交的資料，並暫停了他的外籍院士資格。報導引述俄羅斯工程院指出，身為江蘇科技大學（江科大）首席科學家的郭偉，他在該院官方網站的訊息都暫時撤下，審查結果會在適當時候公布。

疑僅有高中學歷

自從郭偉學歷驚傳造假，他就成為中國網友的關注對象。有未經證實的報導指出，郭偉最高僅高中學歷。

18日江科大證實，校方正在調查郭偉的案件。江科大稱，已解除與郭偉的聘僱合約，並已向公安機關舉報。

中國海軍的發展，江科大功不可沒，中國首艘國產航母「山東」艦的首席設計師，就是該校校友。郭偉任職於江科大的材料學院，據悉他從事先進材料的研究。

當選俄院士

當地媒體報導稱，郭偉於7月收到俄羅斯工程院院長古塞夫（Boris Vladimirovich Gusev）的來信，祝賀他當選該院的外籍院士。

根據俄羅斯工程院的網站資料，該院於1991年向俄羅斯司法部登記註冊，涉足各類科學領域，當中又以機械工程為主。該院諸多成員投身造船、水下的機器人與資訊系統等方面。

另據該院的中國總部網站，俄羅斯工程院擁有1350名成員，有科學家、工程師，也有大型製造業企業的管理層。當中還有外籍院士，他們來自30個國家，50人是中國籍，包括中國工程院院長李曉紅、中國科學技術部副部長龍騰。

非凡的「學經歷」

據郭偉過去所接受的中國媒體專訪，他自稱於1994年進入西安交通大學，1998年再遠赴澳洲臥龍崗大學（University of Wollongong）進行研究工作，最終於2000年在日本九州大學取得博士學位。

郭偉又稱，在他2023年返回中國以前，自己在德國擔任中資重工業公司「三一集團」的歐洲分部首席工程師。

郭偉當時還誇耀自身各種學術「成就」，包括德國國家級的利奧波第那科學院（Academy of Sciences Leopoldina）的成員身分，以及頂尖科學期刊的編輯等等。

