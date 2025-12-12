騙很大！高雄女騙子「道具鈔票」混進瑞豐夜市...刈包老闆鷹眼識破

記者洪正達／高雄報導

警方趕抵現場後當場查獲女正在行騙中。 （圖／翻攝畫面）

高雄知名瑞豐夜市聞名全台，每到營業日幾乎人滿為患，但卻出現「假鈔黨」穿梭攤商犯案，以道具鈔票蒙混業者，藉此得手真鈔，警方11月某晚接獲相關報案，派員前往後果真當場發現2女現行犯並查獲4張道具鈔票，訊後將陳女（23歲）、謝女（35歲）依詐欺罪送辦。

鼓山分局表示，11月18日晚間6點多接獲刈包攤商報案，指出有2名可疑的女子先以真鈔換取業者信任後，後續第二次、第三次返回消費後再以假鈔購買刈包、珍奶等物品。

2名女騙子身上查獲的「道具鈔票」。（圖／翻攝畫面）

業者表示，當時夜市人多生意好忙到手軟，沒注意到2女的鈔票其實有問題，直到第3次來消費後才發現不對勁，「我一看就覺得怪怪的，馬上識破！」於是趕忙報警抓人，還好派出所員警短時間趕抵，立刻將2女逮補，並查獲4張道具鈔票，呼籲攤商同業收錢的時候一定要特別小心。

鼓山分局呼籲，民眾切勿心存僥倖，利用道具鈔票或假鈔進行不法行為，以免觸犯法律遭受嚴懲。攤商及民眾於交易收款時，務必仔細查驗，以防受騙。如遇類似情況，請立即撥打110報案或165反詐騙專線查證，共同維護社會治安及財產安全。

不良行為，請勿模仿！

