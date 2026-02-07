騙徒「男扮女聲」網詐渴愛阿兵哥 他傳私密照又匯款人財兩失還被譏「軍人智障」

騙徒「男扮女聲」網詐渴愛阿兵哥，還威脅要將私密照傳回軍營，被法院依恐嚇罪判刑。示意圖

高雄一位正在服兵役的阿兵哥透過交友軟體認識正妹女友「阿茹」，兩人確認交往後，阿兵哥不但多次匯錢給「阿茹」應急，還傳送裸露下體的影片傳情，不料後來錢花光了雙方撕破臉，才知道這段甜蜜關係，竟是趙姓女子聯手同居男子設下的騙局，由同居男假扮女子「阿茹」，趙女負責出面取款並恐嚇散佈鹹濕影片。法院審理後，依恐嚇取財罪判處趙女有期徒刑9月。可上訴。

判決指出，無業女子趙文沁（原名趙文菁）2023年間與一名男性友人同居，兩人因缺錢花用，竟合謀設局。由同居男在LINE上假扮單身正妹「阿茹」，引誘情竇初開的阿兵哥交往。阿兵哥陷入熱戀後，多次應要求匯款到「阿茹」帳戶供她花用，但兩人卻連一面都沒見過，每當阿兵哥要求語音通話時，同居男就使用變聲器佯裝女聲對他撒嬌，若有必要見面交錢，則由趙女冒充「阿茹的姊姊」出面取款。

判決指出，阿兵哥誤以為遇上真愛，對「阿茹」百依百順，不僅多次出借款項，更禁不起對方要求錄下自慰照片及影片傳給「阿茹」。沒想到，當阿兵哥無力再拿出更多錢滿足兩人需求時，這對「惡魔姊妹花」就露出真面目。

同年6月間，趙女與同居男眼見搾不出更多錢，竟透過LINE向阿兵哥攤牌狠嗆：「我妹忘記的是他拍的影片，請問這個夠值錢了吧？」甚至語帶威脅稱：「如果你們選擇不幫（借錢），我就不知道會不會不小心散落兵營跟妹妹朋友圈。」阿兵哥無奈報警求助。

法院審理時，趙女矢口否認恐嚇，把責任都推給同居男，但同居男未到案，法官勘驗兩人手機中對話訊息，發現同居男曾向趙女抱怨：「我用你手機上交友軟體也是你教的不是？然後用拐來的錢給你贊助，你跟你媽也是把我當好人，很好吧？」、「那軍人也是智障，人都沒看過，我有只是用便宜變聲器跟他聊天，截圖A片的影片給他看而已…」

法官審理認為，趙女根本沒有所謂的妹妹「阿茹」，且她曾冒充阿茹姊姊與阿兵哥見面，顯見趙女與同居男是共犯，均利用他人對感情的信任與對名譽損害的恐懼進行勒索，行為惡劣，依恐嚇取財罪判趙女有期徒刑9個月，並沒收7萬5500元犯罪所得，全案仍可上訴。



