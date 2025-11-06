騙昏？！男稱網路結識Hebe 買十萬點數卡可獲10億元
詐騙手法層出不窮，近期兩起詐騙案件幸被警方及時阻止。台中一名婦人在網路認識男網友後，被推薦購買美金投資並保證獲利，差點在郵局匯款時遭詐騙。另一起案件發生在高雄，一名男子自稱透過網路認識了SHE成員Hebe，對方承諾年底見面並送他10億元，只要先購買10萬元點數卡，所幸都被警方及時發現並成功勸阻。
台中龍井派出所員警近日成功阻止一起詐騙案件。據調查，陳姓婦人在網路認識一名男網友後，對方推薦她購買美金投資，並保證獲利，甚至表示她以後不用辛苦下田工作。當陳姓婦人前往龍井郵局準備匯款時，被警方攔下。面對警方勸阻，婦人堅稱是在與兒子通話，但當警方要求電話中的「兒子」說出婦人的名字時，對方卻答不出來。
儘管證據明顯，陳姓婦人仍不願相信是詐騙，還對警方表示：「感謝啦，這就不是詐騙。」警方耐心解釋，表示曾遇過很多長輩，每次勸說時都不相信是詐騙，但跟著回派出所慢慢了解後，才發現自己真的被騙了。警方擔心婦人可能轉移陣地繼續匯款，因此不厭其煩地持續勸說。
同時，高雄阿蓮區也發生類似案件。一名蕭姓男子在超商準備購買點數卡時，被熱心民眾發現異狀並報警。蕭姓男子向警方表示，他透過網路認識了SHE成員Hebe，對方以交友為前提，承諾年底見面並送他10億元，條件是先購買10萬元點數卡。
面對這明顯的詐騙手法，阿蓮派出所員警苦口婆心勸說：「給你10億，大哥，這完全都是假的，你不能買。」最終成功阻止了這起詐騙案件。
這兩起案例只是詐騙案件中的冰山一角，警方呼籲民眾提高警覺，遇到網路投資、名人交友等情況時，務必多加小心，避免落入詐騙陷阱。
