騙砲求蒙眼「他嗨完驚見竟是平頭男」…他黑歷史曝：是慣犯

社會中心／新北報導

章男假裝嫩妹騙砲。（示意圖／資料照）

新北市新莊區一名章姓男子假扮女子化名「小咪」在網路交友軟體和一名男網友相約開房；入房後，章男先要求對方戴上眼罩再辦事，怎料在完事後，男子摘下眼罩卻赫然發現眼前竟是一名平頭眼鏡男，氣得提告。案件曝光後，不少網友發現，這名章姓男子其實是銘慣犯，過去就曾以相似方式犯案，也因此被告，沒想到，他並學沒學到教訓，再度以同方式禍害其他人。

檢警調查，今年6月間，章男使用交友軟體《JustDating》，並以「小咪」為暱稱，進而結識一名男網友；然而，他明知對方無意與男性發生性行為，卻仍於27日傍晚約對方在樹林某旅社開房間。

據了解，當天男網友提早到旅社開房間，隨即進入浴室洗澡，20分鐘後章男抵達旅社，並將眼罩掛在門把上，傳訊要求對方戴上眼罩，導致男網友無從辨識他的性別，章男幫對方口交得逞後，才同意對方取下眼罩，結果男網友定睛一看，整個氣炸，因為剛才與自己約炮對象竟是平頭、戴眼鏡的男子，讓他直呼自己被騙，憤而前往警局報案並提告。

章姓男子到案後，坦承當初在註冊交友軟體時，就設定用女生身份，包含照片、自我簡介，導致被害男子被矇騙。檢警清查後發現，章男還是網路騙炮慣犯，早在2022年間犯下類似犯行，事後被判2年徒刑、緩刑4年，沒想到他竟然再度犯案，遂依強制性交罪嫌將章男起訴。

