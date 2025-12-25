騙砲！國安雷達站淪失序溫床？ 副站長違紀失控遭勒令退伍

中華民國國防部。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國軍位於阿里山的雷達站，肩負監控台灣海峽共軍動態的重要任務，近日卻爆出嚴重軍紀事件。雷達站副站長莊智斌遭檢舉隱瞞婚姻狀況，假冒單身在交友網站與女子交往，並涉及營內飲酒失序、違規拍攝與外流營區及戰情室影像。國防部今（25）日表示，已對莊男記大過2次並調離原單位，將於115年1月1日以「不適服現役」退伍生效。

據報導，莊智斌今年8月透過交友軟體Tinder，與一名范姓髮型設計師配對後展開交往，期間頻繁送花、外送餐飲與日常關懷，卻始終未說明自己已再婚的事實。交往過程中，莊男亦曾將涉及營區生活與勤務相關的影像傳送給對方，行為已明顯逾越軍中規範。

更引發爭議的是，莊男被查出多次在營區內與官兵飲酒，並拍攝相關畫面；另有違規拍攝戰情室設備、營區內外環境及文件處理過程的情形，涉及資安與保密風險。相關行為已嚴重違反軍紀與資通安全規定。

9月底，莊男突然與范女失去聯繫，范女上網查證後察覺異狀。10月初，她接獲一名自稱為莊男妻子、任職海軍的蘇姓女子私訊，才驚覺莊男隱瞞婚姻狀況。范女並指稱，莊男曾轉述其配偶要求向她求償30萬元，但范女拒絕支付。

國防部指出，經調查確認莊男多項違失行為後，已依《陸海空軍懲罰法》、《國軍內部管理工作教範》及《國軍資通安全獎懲作業規定》，就其在營內飲酒及違規拍攝部分，記大過2次並調離阿里山雷達站，並核定於115年1月1日以「不適服現役」退伍；另其隱瞞婚姻身分與女子交往部分，依「國軍人際關係行為規範」記過1次。

至於其他涉及營內飲酒的官兵，國防部表示，已依規定核予申誡處分，並將持續強化營區紀律與資安管理，防止類似事件再度發生。

