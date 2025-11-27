騙老婆出差「其實出國玩」！泰國水災嚴重 45歲男受困飯店尷尬了

泰國合艾發生嚴重水災。圖／東方IC

泰國南部連日劇烈降雨，導致當地突發洪患，不少居民緊急撤離，其中一名受災的45歲大馬男子陷入跟妻子交代行蹤的尷尬局面。原因是他一開始告訴妻子要去吉隆坡參加會議，但實際上卻跑到泰國合艾「放鬆心情」，沒想到卻遇到洪水。

根據《中國報》報導，一名45歲的馬來西亞男子拉查里向妻子說要前往吉隆坡參加會議，但實際上卻是跟朋友到合艾「放鬆心情」，但是由於當地連日大雨，突如其來的洪水，讓他被困在廉價旅館內無法離開，為了向老婆掩飾行蹤，他竟謊稱吉隆坡也發生洪水。

沒想到拉查里在使用手機時，不小心分享即時定位，讓他身處在合艾市場附近一家酒店的事實曝光。不過，妻子卻對拉查里的謊言感到不意外，她早在拉查里出門前於行李中發現短褲、夏威夷襯衫，就知道拉查里明顯是要去海邊遊玩，而非公務行程。

事實上，水災發生時，拉查里在酒店二樓，但因為洪水上漲速度過快，他來不及將摩托車移走。泰國當局表示，救援行動正在持續當中，但是拉查理是在事件中唯一迴避鏡頭的男子。這起事件在社群上引發討論，不少人認為行蹤、定位及安全訊息透明化相當重要。

事實上，泰國南部連日劇烈降雨，多地一夜之間遭洪水吞沒，泰國南部9個省份受影響，逾270萬人受災，目前死亡人數為33人。泰國皇家海軍出動航空母艦及直升機全力協助救災，也有多個民間救援隊出動協助災區民眾撤離。



