騙蓋關防！6軍團上尉眷地「租廠商」詐財千萬逃菲躲5年 一審重判15年

記者羅欣怡／桃園報導

陸軍六軍團前上尉工程官李振育，利用職務之便偽造文件、冒名出租軍方土地及編列假工程案。（圖／翻攝畫面）

陸軍六軍團前上尉工程官李振育，利用職務之便偽造文件、冒名出租軍方土地及編列假工程案，詐取廠商款項逾新台幣1000萬元。桃園地方法院今（29日）依貪污治罪條例判處有期徒刑15年，並褫奪公權3年，全案可上訴。

檢方調查指出，李振育於2018至2019年間任職六軍團軍上尉工程官，對外誆稱自己為眷地租賃業務承辦人，假借六軍團名義將軍方土地出租給廠商牟利。他不僅盜刻上級長官職章，還將偽造的土地租賃契約與繳費證明夾帶於公文中送交文卷室蓋印，文卷室人員因疏於檢視，致使偽造文件蓋上六軍團大小關防，進而欺騙廠商支付租金。

法院最終依貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」共14罪，應執行有期徒刑15年，並褫奪公權3年。可上訴。（圖／翻攝畫面）

此外，李振育還偽造小額工程案，佯稱需繳履約保證金，要求廠商匯款至其個人帳戶。從2017年10月至2020年2月，他以相同手法冒名出租眷地14筆、偽造工程案16件，累計詐得新台幣1003萬元。

檢方指出，案發後李振育畏罪潛逃海外，2020年11月遭發布通緝。經法務部調查局與菲律賓執法單位合作，於今年3月25日將其遣返台灣並解送桃檢歸案。

審理期間，李振育坦承犯行。法官認為，被告身為軍官，理應廉潔自持，卻貪圖私利、偽造公文、詐取鉅款，嚴重破壞公務員形象。雖其於偵查與審理中均認罪，但未與被害廠商達成和解，因此從重量刑。

法院最終依貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」共14罪，各判7年1月至8年徒刑，應執行有期徒刑15年，並褫奪公權3年。可上訴。

