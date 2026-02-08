「騙處女膜會再長回來！」17歲弟內射慘遭女友媽球桿毒打 被嗆「全家準備喪命」

台中17歲少年沒聽女友媽告誡，「內射」女友慘遭高爾夫球桿爆打。示意圖。取材Pixabay

台中市一名李姓母親因不滿17歲女兒與林姓少年發生性行為，持高爾夫球桿「教育」少年，導致對方重傷咳血。李母事後更在社群媒體Instagram（IG）怒斥少年「畜生，騙女生說處女膜破了會再長回來、內射還說沒關係」甚至發出死亡威脅。台中地院審理後，依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，判處李母有期徒刑4個月及拘役 50 日，且傷害罪部分「不得易科罰金」。

「說好的18歲呢？」 深夜客廳變暴力球場

判決指出，李母於2024年12月12日得知未成年的女兒與林姓少年偷嚐禁果，且懷疑女兒遭到性侵（少年涉嫌妨害性自主部分已另案移送）。當晚李母理智線斷裂，兩度召喚林男至住處說明。

林男抵達後，李母劈頭質問「不是有答應我18歲之前不能發生性關係嗎？」隨即手起棍落，持高爾夫球桿瘋狂毆打林男的胸部、背部及手腳。儘管少年不斷閃躲，仍多次被擊中頭部，最終導致軀幹多處鈍挫傷及「咳血」症狀，事後由林母陪同緊急就醫並報警。

網路公然開嗆 IG 限動酸：連400元避孕藥都買不起

李母的怒火並未因暴力發洩而平息。數日後，她利用女兒的IG帳號發布多則限時動態，貼出少年照片公審，大罵「垃圾小孩…強姦我女兒，畜生、騙女生說處女膜破了會再長回來、內射還說沒關係…不要再騷擾我女兒，不然你家準備發生命案」甚至諷刺對方「連400塊避孕藥都買不起」、「要打砲連個房間都開不起」。

李母還在群組發送語音訊息威脅少年及其家人，宣稱「如果要命活長遠一點，就不要再有交集，要不然全家準備喪命」、「哪天在半路上被車撞死會查無死因」。這些恐嚇言論讓少年家屬深感恐懼，決定追究到底。

法官祭出《兒少法》加重刑責 沒收「作案球具」

台中地院法官審理時指出，李母犯案時為成年人，而林男為未滿18歲之少年，依法必須加重其刑至二分之一。法官考量李母雖因護女心切、一時激動才犯錯，且犯後坦承犯行，但手段過於暴力，且至今未與被害人達成和解。

法官最後判處傷害罪4個月，因為加重刑責的關係，這4個月「不能罰錢了事」，除非聲請社會勞動，否則就得進去蹲。至於誹謗與恐嚇部分，則判處拘役 50 日，這部分倒是可以每天1000元易科罰金。兩支立下「汗馬功勞」的高爾夫球桿，也被法院宣告沒收。全案可上訴二審。



