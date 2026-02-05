騙走全台5.7億元 刑事局搗破出金詐騙水房逮獲42人

cnews204260205a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事警察局偵查第一大隊員，透過大數據分析165反詐騙系統平臺案件，勾勒出假出金詐欺集團的犯罪手法，以假投資網站招攬被害人投資，等被害人遭誆騙投資小額款項後，再指派「出金手」透過臨櫃匯款或其他方式，將「出金」匯入其等指定帳戶，被害人誤認投資獲利假象，就會持續並投入大量資金。刑事局表示，員警跟監埋伏，循線在金融機構外，拘捕出金現行犯，現場查扣贓款近33萬元。又分4波掃蕩假投資出金水房，查獲謝姓、陳姓等主謀、出金幹部等10人及出金手30人，共計查獲42人到案。

廣告 廣告

刑事局表示，專案小組於去年4月間，查緝從事網路團購的游姓犯嫌，向上溯源查緝出提供資金的詹姓兄弟，在4月至10月間，據大數據分析，得知出金手身分，員警跟監埋伏，在金融機構外拘捕出金現行犯，現場查扣贓款近33萬元。又分4波掃蕩假投資出金水房，查獲謝姓、陳姓主謀、出金幹部10人及出金手30人，共計查獲42人到案。經法院裁定羈押陳姓主嫌及幹部共11人。

cnews204260205a13

警方表示，員警在去年4月、6月、7月、9月及10月等，在基隆市、台北市、新北市、台中市、彰化縣、高雄市等地，共逮獲集團成員42人。查緝過程共查扣贓款212萬餘元、泰達幣1萬5942顆、手機、存摺及金融卡、開山刀2把、小武士刀1把、彈簧刀1把等贓證物。清查被害人425人，遭詐金額高達5.7億餘元。全案訊後依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

刑事警察局呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以蠅頭小利，出金誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額。警政署打詐儀錶板，每日皆有公布全台遭詐騙手法及案例。民眾可至網站點閱了解，或撥打165反詐騙諮詢專線或就近前往派出所查證。

cnews204260205a14

照片來源：刑事局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

無照駕駛新制上路 雲林警3天大執法取締並移置保管46輛車

59歲母寄出金融卡包裹 憂被詐騙子求助實習警助辦掛失

【文章轉載請註明出處】