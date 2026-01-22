騙走86歲老母僅剩167萬存款後棄養 法院判不孝子吐還

亞洲人養兒防老的觀念在現代已經不時興了。取材Pixabay

台灣社會詐騙犯日漸普及，有人就連自己的老母也要騙。新竹86歲陳黃姓老婦，原以為將僅存的167萬餘元積蓄交給兒子，就能換來安穩的晚年，孰料兒子拿到錢後就人間蒸發，獨留老母在5樓租屋處，遭遇地震時不知所措而痛哭。新竹地院近日判決逆子因未履行同住照顧的承諾，必須全額歸還贈與167萬。徹底揭穿這名逆子「拿錢不辦事」的醜陋嘴臉。

判決書指出，被告陳男2023年間以「要好好照顧、共同居住」為餌，誘使住在台北的老母搬遷至新竹。因老母當時因女兒侵占其餘財產，身邊僅剩國稅局退稅的167萬6000元，這筆錢不僅是她的老本，更是她對兒子最後的信任寄託。她委託胞弟將這筆巨款匯給兒子，心想著能與子同住、頤養天年。

不料，這名兒子的「孝心」在錢入帳後瞬間蒸發。老母指控，陳男並未實現「同住」承諾，而是將她單獨丟進一間5樓的租屋處，不僅房租、生活費要老母拿退休俸自理，陳男一周甚至只露面1、2次。當初說好的「同住照顧」，在陳男口中竟變成了偶爾的「探望」與「散步」。

最令人髮指是2024年4月3日全台強震時，86歲老母獨自在5樓租屋處，被劇烈晃動嚇到放聲大哭、驚恐求救，身為人子的陳男非但沒有第一時間趕往安撫，反而透過監視器看一眼後便冷處理，事後更是不聞不問。

更絕情的是，陳男趁老母於去年4月底返回台北與姊妹短聚時，竟未經同意擅自終止租約，並下達「最後通牒」要求老母在期限內搬空物品，甚至語帶威脅要索取「處理費」。此舉導致老人家頓時流離失所，退休俸根本無力支付飯店及安養院的龐大開銷，最後只能靠弟妹接濟、代墊費用，才得以勉強入住安養院。

鬼扯167萬是補償金 「補償未分得遺產損失」

法庭上，陳男仍毫無悔意，辯稱這筆錢是老母為了補償他未分得遺產的「補償金」，甚至厚顏宣稱自己有透過監視器確認老母安全，並反指是老母不付租金才退租。陳男更搬出自己收入不穩、要養病妻小孩等理由企圖脫罪，甚至主張老母每月有5萬多元收入「不需要他扶養」。

法官審酌被告舅舅的證詞，認定兩造間確實存在「附負擔之贈與」，即這167萬是建立在「同住照顧」的前提下。法官一針見血指出，老母已高齡86歲，其收入確實不足以支應安養院每月5萬8000元的開銷，陳男未與之同住，更在老母最脆弱時將其逐出住處，顯已違反贈與條件與扶養義務。

這場法律戰最終由正義勝出，新竹地院裁定陳男必須歸還這筆167萬6000元的「保命錢」及利息。法院的判決不僅是法律上的裁決，更是對這種「吸乾老母血汗錢後再棄如敝屣」的逆子行徑，最嚴厲的社會批判。



