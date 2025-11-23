騙越多人判越輕？逃逸移工涉24件詐欺罪徒刑總和25年…合併執行只關2年
記者吳泊萱／台中報導
彰化一名越南籍逃逸移工阮男，今年2月經同鄉友人慫恿加入詐騙集團擔任「提款卡測試手」，負責確認人頭帳戶是否正常及餘額等工作。阮男上工4天就落網，但已害24人損失117萬元，被判24件詐欺罪，每件判刑1年至1年5月不等，有期徒刑總和25年10月徒刑，但彰化地檢合併執行僅判2年11月。檢方不服提上訴，二審法官認為刑責過輕，撤銷原判決，改判4年徒刑；全案仍可上訴。
檢警調查，阮男於2024年9月起成為逃逸移工，在汽車零件工廠打黑工，今年2月27日受同鄉友人邀請，以日薪4000元酬勞，加入詐騙集團，負責將人頭帳戶的提款卡插入電腦確認帳戶狀況及餘額，再將提款卡交由其他車手提領詐騙款項，製造金流斷點。警方接獲被害人報案循線追查，於今年3月2日晚間，於彰化逮捕阮男。
阮男上工4天，落網時自稱連薪水都沒領到，但檢警調查發現，阮男行為已造成24人受害，損失金額高達117萬2198元。彰化地院認定阮男涉犯24項詐欺取財罪，考量阮男僅負責測試提款卡，但至今未與被害人達成陪解、適度賠償，各判處1年至1年5月徒刑，刑期總和高達25年10月，但最終合併執行僅判2年11月。
彰化地檢署檢察官不服上訴，認為阮男涉犯24項詐欺罪，最終執行刑期僅2年11月，平均1罪只關1個月又13天，根本是鼓勵多次犯罪；且依據假釋規定，阮男只要服刑18個月就能報請假釋出獄，與24名受害者損失對比，毫無警惕效果。一審判決已違反比例原則及公平原則，請求撤銷原判決，量處妥適刑期。
二審法官認為，阮男犯罪情節及侵害法益程度重大，且所犯皆為加重詐欺取財罪，考量阮男在台非法居留期間參與犯罪等一切情狀，撤銷原判決，改判4年有期徒刑；全案仍可上訴。
