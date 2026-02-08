騙進去拍《世紀血案》？楊小黎凌晨再發聲：合約寫取得授權

楊小黎為拍《世紀血案》二度發聲。（圖／費思兔文化娛樂）





改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，今日因爆出未取得主角原型林義雄一家的授權便拍攝，讓演員、製作方引發爭議。昨（7日）演員們紛紛發聲道歉，楊小黎更是千字文表達從開拍到殺青，她專注的只有角色的準備、對劇本事件的理解，並指出也是在殺青後才得知未獲得授權，但言論並不被網友買單，讓她在凌晨時分再度發聲。

楊小黎面對《世紀血案》的爭議，昨日發出千字文向大眾致歉，更提及自己是在殺青記者會後，詢問劇組猜得到沒有獲得林義雄的同意，答案讓她非常震驚，並表示如果拍攝前知道沒有授權，一定會直接拒絕出演，「對我而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。我也要為自己沒有主動確認這一點道歉，這是我的疏忽，對不起，我很抱歉。」

對於殺青後才詢問授權與否再度掀起爭議後，楊小黎凌晨二度發生回應，「因為合約上寫著已經取得合法拍攝授權，而且這是製作方前期就必須處理的流程，所有演員都是相信都取得同意才會接演，但殺青之後感受到各種異狀，才心生懷疑去追問，然後得到震驚的回答。」

