騙過大腦冷警報！醫點名「3關鍵部位」必保暖 乾冷入夜極端低溫

強烈大陸冷氣團南下、氣溫下降，有急診醫師在跨年夜收治一名年輕患者，他騎車到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好打電話叫救護車；而根據消防署 統計，過去6天全國共接獲181件非創傷性、到院前心肺功能停止的救護通報，有醫師建議，天氣冷要特別注意「頭部、頸部與腳」的保暖。

有「低體溫症」！ 騎士陽明山上冷到下不來 打119求救

天氣一冷，機車族全身包緊緊，禦寒工作不能少。不過振興醫院急診重症醫學部主任田知學在跨年夜收治一名患者，病患主訴有「低體溫症」，血壓或心跳異於病人的平常數值，追問下才發現，患者是騎車去陽明山冷水坑，結果冷到下不來，因此叫119送醫。

廣告 廣告

醫師建議短暫出門也要保暖。圖／台視新聞

台安醫院心臟內科醫師林謂文提到，高山上如果剛好又下雨、風比較大，體感溫度會比較低，血壓就會比較容易高，加上有流汗的情況下，血管會擴張增加熱量的散失，有失溫的風險。

近期冷空氣一波接一波，根據消防署統計，從去年12/31到今年1/5，短短6天，全國共接獲181件非創傷性、到院前心肺功能停止的救護通報。

6天接獲181件非創傷、OHCA救護通報 強烈大陸冷氣團持續南下

醫師黃軒特別提醒，天冷時要注意「三大部位」必須保暖，如果頭部降溫，大腦會誤以為核心體溫在下滑，會造成全身血管立刻收縮；若頸部一冷，則可能 讓心跳變快或不規則、頭暈胸悶；而一旦腳冷，會導致血管收縮、回流更差，體溫調節效率下降，醫師建議，備好帽子、圍巾和襪子，比多穿一件衣服更有用。

全身3部位最需要保暖。圖／台視新聞

而接下來強烈大陸冷氣團報到，前氣象局長鄭明典PO出衛星雲圖表示，逆時針旋轉的特徵明顯，這是「割離低壓雲系」，它有很冷的核心，冷空氣出海路徑也和過去個案不太一樣，進一步觀察，小低壓南邊還有邊界明顯的低雲，這是乾冷空氣南下造成的現象。

割離低壓雲系有很冷核心，出海路徑和過去不同。圖／台視新聞

鄭明典指出，乾冷的型態在白天感受比較沒那麼冷，但是在晚上有輻射冷卻影響，局部的低溫可能會相當極端。強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻效應，民眾得注意保暖。

台北／李承庭、王秋明 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

首波寒流！清晨最低溫台南8度 明起至週六「早晚極寒冷」

冷氣團挾境外污染物南下！環境部：明起全台空品多「亮橘燈」

冷氣團又來了！日夜溫差大 消防署：近4天接獲「123件OHCA」救護案