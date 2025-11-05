騙錢不夠還要炫富 太子集團遭扣2億超跑、全球僅500輛

記者鍾釗榛／綜合報導

檢調搜索太子集團，查扣超跑之王 Bugatti Chiron 。（圖／調查局提供）

美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。

Bugatti Chiron身價破2億台幣。（圖／翻攝自Bugatti官網）

兩億買速度

Bugatti Chiron的誕生本就是為了顛覆極速的定義。搭載8.0升W16四渦輪引擎、最大輸出高達1,500匹馬力，0到100公里加速只需2.5秒，極速可飆至時速420公里。這樣的性能不僅是車迷的夢想，更是世界上少數能「挑戰物理極限」的存在。對太子集團來說，這顯然不只是代步工具，而是一種炫富的象徵，畢竟能花2億買一輛車，也不是常人能體會的奢華。

Bugatti Chiron搭載8.0升W16四渦輪引擎、最大輸出高達1,500匹馬力。（圖／翻攝自Bugatti官網）

炫富無極限

Chiron的車身後半段採用碳纖維外露設計，連引擎都半裸呈現，從車尾就能清楚看到那顆比拳頭還大的渦輪。想開到最高速還得用「第二把鑰匙」解鎖Top Speed模式，整輛車根本是跑道級機械藝術品。只是這樣的精密機器，最後竟被封存在檢調倉庫裡，成了詐團奢靡生活的罪證。

Bugatti Chiron採用頂級材質打造。（圖／翻攝自Bugatti官網）

紙醉金迷的盡頭是鋼鐵柵欄

陳志過去在柬埔寨政商關係深厚，如今卻因詐欺與洗錢風暴翻船。曾經開著Bugatti穿梭在城市間、享受萬人仰望的他，如今恐怕只能在牢裡懷念那段乘風炫富的快感。

