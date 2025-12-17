騙騙騙 施政不利就詐騙 藍委批行政院盡傳假消息
近日，行政院長卓榮泰和民進黨側翼網軍，再度複製大惡罷的造謠模式，針對115年度總預算進行「造謠2.0」。國民黨團今(18)日上午召開記者會指出，民進黨政府最擅長的，從來不是解決問題，而是反覆以大家早已就看膩的「狼來了」舞台劇，從TPASS通行、生育補助、疫苗接種、縣市河川治水等，造謠稱立法院預算不審，補助卡關，全然不提行政院漏編「軍人加薪」預算、不編依法增加的「警消海巡弟兄的退撫金」等。
國民黨團嚴正呼籲行政院，把該給軍警消的錢編進去，把該給地方的錢補回來，立法院會立即將總預算付委審查！預算會卡關，完全是因為卓榮泰院長堅持違法不編預算、不守憲政制度。國民黨團再次提醒行政院，民主國家不是靠恐嚇治理，國會監督不是國家危機，請行政院不要再用謊言恐嚇對待人民。
書記長羅智強表示，還記得在大惡罷初期，農曆年期間，民進黨側翼網軍鋪天蓋地造謠「羅智強刪除長照預算」，甚至攻擊本人的父母親。但過年期間不出惡言罵人，隱忍不回應，直到開工日才嚴正駁斥。羅智強指出，事實上在野黨在審查衛福部預算時，不但只刪除0.009%，比起上年度預算，還大增300億元，社會及家庭署的長照預算一毛未刪。衛福部長也自證，長照預算根本沒刪，而且比上個年度更多。
羅智強要請問民進黨、行政院，大惡罷時期的造謠澄清了嗎？根本沒有釐清，還繼續進行各式各樣的造謠。羅智強指出，不負責的民進黨政府除了造謠，什麼都不會做，現在還要再繼續「造謠2.0」。
首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府又再繼續以「恐嚇代替治理」、用「謊言代替包裝」。當「真相」還在穿鞋準備出門，「謠言」已經傳遍全世界；這就是民進黨執政九年的風格。林沛祥說，行政院最擅長的，從來不是解決問題，而是反覆排練大家早就看膩的「政治舞台劇」---「狼來了」；每逢總預算審查，劇本永遠是同一套：TPASS通行月票要停了、各類補助補貼沒了、長照要倒、護照印不出來，彷彿在野黨不是在審預算，是在拆國家。狼年年都來，但羊卻從來沒被吃掉。
林沛祥指出，行政院很清楚，凍結不是刪除，行政有調度彈性，基金可以支應，跨年度本來就能因應；行政院故意選擇不說，只要先把最壞的版本丟出來，民眾會驚嚇、輿論會轉向，責任就順勢推給立法院，這就是政治操作。國人猶記得行政院說刪體育預算，中華隊會輸球，但真相是預算從上年度54億元，增加到73億元，成長36%。
行政院又說請不起手語老師，事實是相關標案早已決標，甚至還可以向台北市政府免費申請，這就是「造謠國家隊」，先恐嚇，再澄清，最後高喊「有政府，會做事。」但人民真實感受到的是，一邊通勤補助、生育補助哭窮，一邊卻毫不手軟砸下1.25兆元買武器。
林沛祥質疑，天價購買武器是否適用？準時送達？有沒有人操作？現階段國軍軍士官兵編現比不足，陸軍士官缺員達1.2萬人，下士甚至只達5、6成，沒有士官，誰來帶兵？沒有薪資保障，誰要從軍？林沛祥指出，每一筆預算，都是人民的血汗錢，而欺騙人民胡亂花錢，絕對是愧對國家毀憲亂政的作為。
國民黨團嚴正指出，民主國家不是靠恐嚇治理，國會監督不是國家危機，真正危害國家的，是一個習慣用謊言安撫自己，用恐嚇對待人民的行政院。
副書記長許宇甄表示，卓榮泰院長這兩天不斷喊話，說距離115年度只剩不到半個月，若總預算無法通過，許多計畫都可能卡關，包括TPASS通勤補助、生育補助、疫苗接種、縣市河川治水等等，卓榮泰院長怎麼好意思對著鏡頭說：「時間只剩不到半個月」？竟然還有臉說，是在野黨阻擾政府做不了事？阻擋台灣前進。事實上是在野黨幫人民守住最後的法治底線！
許宇甄舉例，今天去銀行辦貸款，行員客氣地跟你說：「你的身分證和財力證明沒有提供，請你回去把證件補齊，我們會盡速審查、撥款。」結果，這個人不但不補件，反而在銀行大廳拍桌咆哮：「若不撥款給我，我會經營不下去，薪水會發不出來、公司會倒閉，是你們害我！」這種人就叫做「奧客」、「白目」，就是賴清德總統、卓榮泰院長，這叫做「無理取鬧」！
許宇甄說，立法院就是講求法治與規則的「銀行」，卓榮泰院長就是那位撒潑耍賴的「超級大奧客」！行政院送到立法院的115年度中央政府總預算案，就是一份缺件嚴重、內容違法的「貸款申請書」。115年度預算有很多荒謬的地方，但卓榮泰院長死性不改，還在騙全國人民，比孫悟空大鬧天宮還鬧！況且，115年度總預算最荒謬的部分包括：立法院三讀通過、總統公告的「軍人加薪」預算、提高警消海巡弟兄的退撫金，行政院一毛不編。
行政院甚至把給地方的補助款大砍2,000多億元，還侵吞一般性補助款，造成地方政府財務缺口擴大！結果，卓榮泰院長做了什麼？他就像那個銀行奧客一樣，雙手一攤，死都不肯補件，還反過來恐嚇全民，生育補助發不出來、治水預算不能執行，所以國家會停擺，這完全是做賊喊抓賊，這完全是騙術！
許宇甄指出，只要行政院今天把預算書修改好重新送來，把該給軍警消的錢編進去，把該給地方的錢補回來，立法院會立即將預算付委審查！預算會卡關，完全是因為卓榮泰堅持違法不編預算、不守憲政規矩。
許宇甄再以TPASS為例，交通部公路局115年度編列15.37億元獎補助費，另外在一般性補助款編列59.4億元，其中58.6億元是票價補貼，8千萬元是環境建置。一般性補助款是法定義務支出，根本不受影響。至於獎補助費，依據《預算法》第54條規定：「新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第八十八條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。」換言之，只要行政院來函請立法院同意，就可以支用。
許宇甄表示，國民黨團立場非常清楚，絕不向違法預算低頭，卓榮泰院長請停止你的政治詐騙表演秀，趕快把預算編好、編滿、編合法，不要再當那個讓全民看笑話的白目奧客！
