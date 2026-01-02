騙「可代辦融資」交出公司帳戶 遭博弈集團洗錢逾25億

刑事局「中打」破獲一個洗錢集團。（圖／東森新聞）





刑事局「中打」破獲一個洗錢集團，他們專門鎖定經營不善的公司，誆稱可以代辦融資貸款，但其實是想藉機詐騙公司負責人的帳戶，提供給博弈集團洗錢用，光是短短八個月洗錢超過25億元。

警方掌握時機，快步衝刺，準備攻堅洗錢集團，另一波行動從後門悄悄進入，洗錢集團成員一個也跑不掉，一一清查出犯罪證據。

警方：「簿子要拿起來，簿子要放那邊。」

刑事局中打破獲一個洗錢集團，主嫌相當聰明，專門找現在已經經營不善的公司，內部資金周轉不靈，急需現金，於是向他們表示可以協助代辦融資，還說可以額外獲利，減輕還款壓力，其實是想藉機騙負責人交出公司帳戶，用這個帳戶來洗錢。

刑事局第六大隊第五隊隊長黃昭瑜：「伺機吸收經營不善之公司負責人，取得公司大小章帳戶及IKEY憑證，之後將代收程式碼提供詐欺機房或博弈業者。」

他們用被害人帳戶再透過第三方支付，將被騙民眾的款項通通洗進來，再變成虛擬貨幣洗出境外，洗來洗去，導致被害公司不僅沒拿到貸款還成了詐騙共犯，短短八個月竟然洗錢超過25億元，金額相當驚人。

警方在去年10月跟11月，執行兩波搜索，在新竹跟嘉義兩地分別逮捕徐姓主嫌等23個人到案，查扣被害公司資料等證物，現金只有37萬，其他通通洗出去，警方依詐欺洗錢防制法，賭博跟組織犯罪條例將23人移送偵辦。

