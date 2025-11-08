騙12歲女兒到日本賣淫「月接客超過60人」 29歲泰國生母身分曝光！移民署證實了
泰國一名12歲少女竟被生母騙到日本東京賣淫，一個月被迫接客60人，消息曝光，引發泰、日2國高度關注，目前2國當局已經合作，將把少女送回泰國。據了解，少女的母親並未返回泰國，是因在台灣賣淫被捕。
綜合日媒體報導，日本東京一家違法營業的按摩店，性剝削12歲的泰籍少女，該少女6月底被母親以「一同赴日工作」為由帶到日本賣淫，2週後少女母親留下「會來接妳回家」承諾後，就將少女獨自留在店內繼續賣淫離開日本。事後少女從其他泰籍人士口中得知，居留超過15天可能被逮捕，但她仍決定於9月16日獨自前往東京出入國管理局求助，全案才得以曝光。
警方查獲的資料顯示，少女被迫睡在店內廚房角落，從早到晚被迫提供服務，在該店33天期間共接待61名男客，收入都遭店家瓜分，剩餘的款項則被匯到少女母親相關人士的帳戶。警方懷疑，此事件恐怕不只是逼迫少女賣淫這麼簡單，認為恐涉及更大規模的人口販賣，因此已經展開調查。目前泰國警方也與日本警方合作，將被害少女接回泰國安置。
泰國當局也進一步表示，受害少女母親現年29歲，過去曾出國27次，足跡遍及日本、越南、台灣等地，而少女平時主要由親戚照顧，與母親相處時間極少，且少女母親在離開日本後，並未返回泰國，而是直奔台灣賣淫且被逮捕。
對此，移民署今（8日）證實，指當事人於9月間持免簽證入境，現已逾期停留；另因在台涉嫌賣淫，已違反社會秩序維護法，經警方裁處後移交本署收容中，將依規定辦理遣返作業，也將持續與刑事局、泰方等相關單位洽繫，必要時將提供蒐報違法情訊。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
