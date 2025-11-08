騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了

社會中心／李汶臻報導

日本警方日前破獲一間東京非法按摩店，涉嫌剝削雇用一名年僅12歲的泰籍少女從事性交易。隨著警方進一步調查，一連串駭人聽聞的案情細節全被追出。據警方掌握的案情，少女一個月狂接客61位，陪睡男客的收入最後全匯進母親的戶頭；此外，將少女從泰國騙到日本風俗店賣身的「上游」，竟然正是女孩的29歲生母。如今，這位29歲狠母的真實身分與近況曝光了，她將女兒獨留日本賺錢後，一個人逃到台灣。日前因「賣淫」在台北被逮；對此，台灣移民署稍早證實了。

據《全日本新聞網》報導，日本警視廳日前逮捕東京一家按摩店的51歲經營者細野正之，因他涉入一起嚴重的跨國人口販運案。他店內有一名年僅12歲的泰國少女，於今年6月下旬和母親一起入境日本，被告知要在店裡工作。但兩週後少女的母親卻以「會來接妳回家」作為承諾，將少女獨自留在日本、自己離開。據《日本TBS新聞》報導，少女的母親在返回泰國還曾帶著一名嬰兒來看望她，當時向少女宣稱「這是你的弟弟，我會帶著他回來」，而少女則認為「若我不工作，家人就活不下去了」，繼續在按摩店工作。

根據日本警方的說法，少女的吃住全在按摩店裡，晚上被安排在店內廚房的地板上打地鋪睡覺，肉身與硬邦邦的地板只隔著一層棉被。到了白天，她在店內的工作就是「接客」。泰籍少女在短短33天內竟然被迫服務了61名男客，收入約62萬7000日圓（約12萬6616元新台幣），但這筆錢被店家抽成後，其中一部分則被匯到少女母親相關人士的帳戶。

這起案件直到少女9月16日獨自前往東京出入國管理局尋求協助，才得以曝光。而據泰國媒體報導，少女的母親曾和再婚對象商量，「為了償還家中債務，讓女兒在日本的按摩店工作」。另據泰警說法，將12歲親生女兒從泰國騙到日本風俗店賣身的29歲生母，事後疑似逃往台灣。





騙12歲女「接61男客」月賺62萬元！狠母躲台灣「賣淫被逮」移民署證實

12歲泰國妹遭29歲生母騙到日本按摩店賣淫，短短33天接61男客。（圖／翻攝自X@nippontyotyotyo）





據《ETtoday新聞雲》報導，泰國少女的29歲生母在離開日本後，並未返國而是直接前往台灣。今年10月底遭桃園警方查獲涉有賣淫情事，依《社會秩序維護法》裁罰，最高可罰3萬元，目前由移民署收容中。全案已引起刑事局重視，並介入調查。移民署今（8日）也證實有關消息，指當事人於9月間持免簽證入境，現已逾期停留；另因在台涉嫌賣淫，已違反社會秩序維護法，經警方裁處後移交本署收容中，將依規定辦理遣返作業，也將持續與刑事局、泰方等相關單位洽繫，必要時將提供蒐報違法情訊。

