騙12歲女兒赴日「賣淫」！狠母台灣遭逮…遣返畫面曝

國際中心／張予柔報導



日本東京一間違法按摩店涉嫌剝削未成年少女從事性交易的案件持續延燒，警方不僅逮捕店長，還懷疑背後涉及了人口販運。受害者是一名年僅12歲的泰國籍少女，遭親生母親以「赴日工作」為由誘騙至日本，隨後被強迫在按摩店內從事性服務。更令人震驚的是，少女母親在事發後逃來台灣，且在台灣從事性交易，今（23）日由台灣移民署依法遣返回泰國，將面臨當地司法審判。





泰國警方介入調查後，確認其涉嫌人口販運，並派員來台與相關單位協商遣返事宜。（圖／翻攝畫面）

根據日本媒體報導，該名母親曾透過台泰免簽方式入境台灣，期間因涉及其他賣淫案件，加上逾期停留，遭台灣警方查獲並移送移民署收容。泰國警方介入調查後，確認其涉嫌人口販運，並派員來台與相關單位協商遣返事宜。泰國皇家警察19日也對外表示，將儘速將該名失職母親帶回國內接受司法制裁。

台泰日三國密切合作，受害少女仍暫留日本接受保護，該名母親將安排遣返回國。（圖／翻攝畫面）

台灣移民署指出，該名泰籍女子收容期間，刑事局國際科、移民署與日本、泰國警方密切合作，完成相關司法與行政程序，最終於23日依《入出國及移民法》規定，將其遣返回泰國。目前，受害少女仍暫留日本接受保護，日本政府已與泰國駐日大使館完成協調，確認她為人口販運被害人，近期將安排返國，並轉介至當地保護機構，協助其身心復原與後續安置。

這名12歲少女被母親以「一同赴日工作」為由騙到日本，並被逼提供性服務。（圖／翻攝自Ｘ）

回顧整起事件，這名12歲少女今年6月底被母親以「一同赴日工作」為由帶到日本，抵達後即被送往東京一間非法營業的按摩店，提供性服務，少女在33天內共接待近70名男性顧客，所得收入遭店家瓜分，剩餘款項則匯入與母親相關人士的帳戶。少女的生活環境十分惡劣，被迫睡在店內廚房的角落，日夜為顧客提供服務。8月離職後，被母親得知消息，竟要求她到另一間違法按摩店繼續賣淫。少女雖曾聽說居留超過15天可能遭逮捕，但在長期壓迫下終於鼓起勇氣，於9月16日獨自前往東京出入國管理局求助。日本警視廳接獲線報後展開調查，並逮捕該按摩店51歲負責人，依違反《勞動基準法》等罪嫌移送法辦。





