騙8旬翁投資靈骨塔 詐團教繳「出國旅遊團費」新話術
〔記者陳建志／台中報導〕台中一名86歲陳姓老翁遇上詐團介紹誆騙投資靈骨塔，對方要求先匯19萬元的手續費，行員關心提問，老翁經詐團指導，表示是要繳「出國旅遊團費」，所幸員警在郵局進行普發1萬元領取作業安全維護，行員請員警協助，一聽就是詐騙手法，耐心勸說下，讓老翁放棄提款，成功保住了老翁19萬元的積蓄。
這名陳姓老翁，21日下午1點多前往台中北區五權路郵局向行員表示欲提領新台幣10萬元，稱是作為「越南旅遊的團費」，因金額不小，行員請老翁提供越南旅遊團的相關資料，但老翁無法提供，支吾其詞。
因第二分局文正派出所副所長林友智、警員吳良政，剛好在郵局執行「全民+1，政府相挺」普發1萬現金協助各地發放領取作業安全維護期前整備工作，立刻請員警協助了解並關心。
陳男一開始堅稱不會被騙，員警耐心詢問和關心後，才鬆口表示是要投資靈骨塔，藉由轉手賣出來獲利，但對方告知因作業程序，需要先匯一筆19萬元的手續費，才可進行後續買賣，還教導若行員詢問就告知要繳「出國旅遊團費」。
員警一聽便向陳男宣導這是常見的詐騙手法，並當場查詢網路上案例，讓老翁放棄提款，相信對方所謂的投資，不過是一場騙局，成功保住了老翁19萬元的養老金，讓老翁相當感謝。
第二分局分局長鍾承志呼籲，民眾勿相信來路不明的電話及訊息，任何可以簡單獲利的投資都應謹慎求證，只要是透過電話或訊息要求關於錢的操作或是點擊連結，都可先向165專線或警察機關求證，避免被騙失金。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
更多自由時報報導
代領包裹每趟1200元 24歲男淪詐團取簿手
88歲翁身綁土製炸彈參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
獨家》「騙扁小子」黃琪花招吞2300萬 男密友因成「使用人」脫身
其他人也在看
無照駕駛拒檢逃逸 阿蓮警循線查獲依法究辦
【記者 宋祥霖／高雄 報導】湖內分局阿蓮分駐所22日晚間執行取締酒駕勤務，一輛自小客車於路檢點前迴轉規避攔查，台灣好報 ・ 5 小時前
想賺TWICE財！攤商挨罰還繼續擺 2hrs後又被抓跑給女警追
高雄TWICE演唱會周邊出現大批違規攤販，一名陳姓男子被警方開單取締後，竟在2小時後再度出沒，甚至在警方盤查時，出手將女警推倒在地，導致女警右腳膝蓋和手指挫傷，警方將依妨害公務及傷害罪嫌送辦。警方表示僅22日當晚就開出47件違規擺攤罰單，呼籲粉絲們睜大眼睛，避免購買到盜版商品！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
慈大附中志工隊 幸福祖孫情融洽
用愛打造溫暖時光，花蓮慈大附中，有一支幸福祖孫志工隊，最近，學生們出隊到照護中心服務，設計多個互動遊戲，讓長輩們在遊戲中，動腦也動手，最重要的是，學生們在服務中，學習成長。「分擔分享 彼此的人生。...大愛電視 ・ 2 小時前
國外高階人才來台渠道加大！ 經濟部再開放零售、生技業
今年8月，立法院三讀通過《外國專業人才延攬及僱用法》修法，擴大專業人才適用範圍、放寬永久居留規定，目的吸引並留住國際人才。經濟部負責經濟領域人才認定，為此檢討產業認定。現行外國特定專業人才範圍，主要有高科技研發基地與營運總部、產業關鍵技術人才、製造業及技術...CTWANT ・ 7 小時前
救護車也砸！球棒雙人組闖恆春旅遊醫院砸車 警方稱已掌握嫌犯
屏東恆春旅遊醫院的2輛救護車昨天（22日）晚間竟然遭人砸毀，警方獲報即追查當中，現已鎖定犯嫌身分正積極追查當中，由於放置於停車棚，應是平日可出勤的救護車，目前前擋玻璃已被毀損，顯然無法出勤，院方現正進行尋求調度當中。恆春分局指出，於昨天晚間7時獲報，指恆春旅遊醫院停於院內停車場的2部救護車遭不明人士自由時報 ・ 2 小時前
TWICE高雄開唱！違規攤販拒檢落跑 甩開警害跌倒受傷2罪遭送辦
高雄世運主場館昨（22）晚湧入大量粉絲，朝聖韓團TWICE演唱會，場外卻驚傳違規攤販拒檢，跑給警察追，導致員警撲倒受傷，所幸最終仍逮捕男子依妨害公務、傷害罪送辦。韓國女團TWICE首次來台開唱，兩天預台視新聞網 ・ 6 小時前
吸安男子開車潛入芭樂果園行竊落網 唾液快篩逮到毒駕送辦
近來芭樂因減產的關係，批發行情再創新高，台南郭姓男子開車潛入大內區果園偷採，善化警分局巡邏時逮獲，並以唾液快篩檢測，被揪出犯案前有吸食安非他命，依照竊盜、毒駕等罪移送法辦。大內分駐所員警今天凌晨1點許，在蒙正段4地號護果巡守芭樂果園時，發現1部自小客車停放，形跡可疑，展開稽查，進而發現郭姓駕駛正在偷自由時報 ・ 53 分鐘前
子瑜10年願望成真！高雄開唱掀暴動「帶成員回家了」韓網全感動哭
韓女團 TWICE 昨（22）日在高雄國家體育場開唱，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了。」掀起全場高潮，此話傳回韓國，也引起韓網大批網友共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
冬盟／台灣內戰第2戰！ 5222人進場看海洋逆轉寫下歷史新高
亞洲冬季棒球聯盟在22日上演台灣內戰，此役進場人數一共5222人進場，成為了冬季聯盟史上最多進場人數的賽是，也是冬季聯盟首場5000人進場的賽事。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
高雄 濫倒垃圾遭收押 涉案里長停職
高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，陸續遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。經查父子倆經營的侑鴻環保公司，自民國111年起共計14件違規案，挨罰65萬餘元，且目前仍有罰款未繳清。李有財也遭起底遊走藍綠之間，曾參選高雄市議員，還私自合成與高雄市長陳其邁合照，引發藍綠隔空互槓。中時新聞網 ・ 10 小時前
2張「7-8月千萬發票」沒人領！ 中獎地點一次看
財政部指出，7、8月期尚未領取的「1000萬元特別獎」共有2張，中獎號碼為「53960536」，分別是台北市信義區App Store訂閱費300元，與台南市龍崎區7-ELEVEN購買食品102元。財政部透露，「200萬元特獎」共有5張未領，中獎號碼為「51509866」，包括台北市信義區App Store訂閱費22...CTWANT ・ 1 天前
為什麼要這樣對我！痛哭賣慘..男被抓包毒駕
唾液快篩抓毒首日就攔查18起，開罰110萬元。而在新竹有一名騎士，吸毒上路散發濃濃異味，警方直接攔停，沒想到男子崩潰痛哭耍賴，還賣慘說自己才被騙錢，情勒警方「為什麼要這樣對我」，員警等他演完，快篩出爐驗出毒品反應，還在背包發現安非他命針頭，這下他只能擦乾眼淚，乖乖配合。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
陸郵輪取消赴日行程「改去這國家」 陸客吐氛圍：誰去日本就是叛徒
報導指出，這試爭端起於日本新任首相高市早苗近日在國會發言指出，若中國對台灣採取軍事行動並威脅日本，「可能引發軍事回應」。相關言論引起北京強烈不滿，也讓原本大批規劃赴日的中國旅客開始轉向。多家旅遊與港務代理業者證實，中國郵輪正集體重新規劃航程。根據南韓濟州...CTWANT ・ 22 小時前
拒檢飆車自撞倒地 廟會陣頭助警逮毒駕男
昨天下午(11/22)，新北市蘆洲有大型廟會遶境活動，員警隨隊伍執勤時，看到一名機車騎士，邊騎車邊吸喪屍煙彈，上前攔查，結果他竟然拒檢、飆車亂竄，沿路闖紅燈逃逸，最後自撞轎車倒地，遶境人員也立刻衝過來，合力幫警方壓制！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不...華視 ・ 2 小時前
擠痘痘竟釀敗血症！20歲男大生「肺穿10幾洞」 醫示警：危險三角區別亂擠
近日一名20歲大二學生小林（化名）因高燒、咳嗽及胸痛就醫，檢查發現肺部竟出現多個空洞，部分肺組織甚至已壞死，被診斷為「血源性肺膿瘍」。醫師指出，病因竟與他臉上一顆黃豆大小的痘痘有關。鏡報 ・ 1 小時前
「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票
「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票EBC東森新聞 ・ 4 小時前
美對等關稅快掀牌！農業部長陳駿季：我對台灣農業超有信心
美國對等關稅恐衝擊台灣農業！農業部長陳駿季今天參加農業部農業試驗所130週年慶時表示，台美關稅可能馬上就要開牌了，外界感到擔心，但他一點都不擔心，對臺灣農業品非常有信心，強調全球競爭下，農業科技是支持產業發展的支撐力及驅動力，加上國與國互相合作，我國農產品能開拓更高端的市場。自由時報 ・ 16 小時前
金馬獎揭曉 中市：多部補助及協拍作品得獎與有榮焉
（中央社記者郝雪卿台中23日電）第62屆金馬獎頒獎典禮昨天落幕，由台中市府補助及協拍的「96分鐘」等多部影片獲獎，台中市新聞局長欒治誼今天表示，已在第一時間向劇組恭賀，市府深感與有榮焉。中央社 ・ 2 小時前
女子騎車搖晃辯「風大太冷」 警採驗唾液揪毒駕
女子騎車搖晃辯「風大太冷」 警採驗唾液揪毒駕EBC東森新聞 ・ 18 小時前