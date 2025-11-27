騰勢切入人寵保健品市場 瞄準資本布局

財經中心／師瑞德報導

TSA 騰勢憑藉「人＋寵物」雙線保健品策略與全通路、多品牌數據化經營模式，獲藥局、電商與創投青睞入股。旗艦品牌「達摩本草」帶動高回購熱潮，「穩安健」苦瓜健字號上市掀銷售高峰，預計2025年上半年進軍資本市場，打造健康新國力。（圖／騰勢提供）

在後疫情時代全民健康意識高漲的背景下，騰勢股份有限公司（以下簡稱「騰勢」）憑藉對大健康產業的前瞻布局，以「保健品＋寵物營養」雙主軸切入快速成長的市場縱深，成功打造全通路、多品牌與數據驅動的營運模型，不僅營收穩健攀升，更吸引包括大樹藥局、台隆集團、佳世達集團旗下達利貳、丁丁藥局（諾貝兒寶貝）、富邦金創投等知名通路與創投強勢入股。騰勢預計於2025年上半年正式啟動資本市場計畫，成為台灣健康消費品市場最受矚目的新星企業之一。

全球市場成長迅猛 騰勢搶占保健品與寵物雙金礦

根據Precedence Research預估，全球保健食品市場將由2025年的2,034.2億美元成長至2034年的4,022億美元，年複合成長率（CAGR）達7.87％。台灣本地市場亦展現強勁動能，凱度消費者指數指出，平均每兩人即有一人在過去一年購買保健食品，顯示保健品正邁向日常化。

在此趨勢下，騰勢以高規格研發能力、跨通路複製力與高成長性產品線，成功打造符合市場需求的「雙箭齊發」策略。除深耕成人保健市場外，更洞察毛孩健康趨勢，積極開發寵物保健產品，完整布局健康生活全場景，切入消費者身與心兩端的核心需求。

達摩本草領軍品牌 「穩安健」創下苦瓜健字號先例

騰勢旗下多品牌策略中，最具代表性的即為主攻人體代謝與機能營養的「達摩本草」，自2019年成立以來即以「天然、無毒、純粹」為研發原則，融合中醫藥理念與現代臨床驗證，開發包括BpmP®山苦瓜胜肽、Omega-3高濃度魚油EX、ABC PRO+益生菌等高專利商品，深受醫師與消費者好評。

今年7月推出的「穩安健」，更是全台首款榮獲衛福部核准「血糖調節」健字號的山苦瓜產品，不僅彰顯其醫療級產品開發能力，更具備市場先行者地位。上市後單月苦瓜品類營收較前期成長43.6%，也成功打入銀髮族與慢性病前期族群的主力市場，帶動達摩本草站穩醫藥與電商兩大通路熱銷排行榜。

全通路、數據驅動、跨品牌導流 三軌驅動成長動能

騰勢採取「全通路×多品牌×數據驅動」的營運策略，橫跨實體藥局、電商平台及O2O整合渠道。透過會員分級、回購週期追蹤、AI推薦系統與CRM導流，提升品牌滲透率與消費者終身價值。此外，透過快速產品迭代、供應鏈即時反饋機制，打造高度反應市場需求的敏捷營運模式，實現快速複製與跨品類展開。

截至2025年前10月，騰勢累積營收已達6.78億元，資本額為2.08億元。其七成收入來自保健品類，營運規模持續攀升，已逐漸形塑出具備「健康消費平台」潛力的新型保健品企業雛型。

搶攻寵物營養市場 「毛孩時代」成長潛力爆發

除成人保健外，騰勢也於近年推出專為寵物設計的「毛孩時代」品牌，結合獸醫師與動物營養師專業，專注開發寵物機能保健食品與營養補給品，回應毛孩家長對於預防性照護的高度需求。由於寵物市場具備高忠誠、高回購、高毛利三大特性，已成騰勢下一波成長引擎。

展望資本市場 持續打造健康新國力

騰勢董事長張智翔表示：「我們看好健康產業的長期價值與社會影響力，並致力於透過科學驗證與產品創新，成為消費者信賴的健康夥伴。」展望未來，公司將持續深化雙主軸策略，加速拓展國內外市場版圖，並推進資本市場進程，期盼於2025年上半年正式登板，擴大資源動能，邁向亞太區快速消費保健品領域的領導地位。

在全球消費健康產業快速轉型、醫療需求邁向預防與日常的趨勢下，騰勢以敏捷的策略判斷、醫學級的產品實力、與通路夥伴的緊密協作，持續為台灣健康產業注入新能量，成為打造健康新國力的重要推手。

