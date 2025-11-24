騰勢打造健康新國力 明年進入資本市場

【記者柯安聰台北報導】騰勢公司在後疫情時代、消費者對健康意識全面提升的浪潮下，騰勢從人體代謝、睡眠、生理節律到毛孩健康，騰勢以跨領域研發能量，打造包括達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等保健品品牌，切入不只在「人用保健品」市場打下穩固基礎，更同步跨入高速成長的寵物保健品市場，形成獨特的「雙箭齊發」成長模型，一舉獲得包括大樹藥局、台隆集團、佳世達集團旗下達利貳及丁丁藥局(諾貝兒寶貝)、富邦金創投等大型知名藥局、實體通路、電商平台強勢青睞導入且紛紛入股騰勢，成為市場高度關注的下一個 Fast-Moving Consumer Health（FMCH）領域的新興健康品牌公司。



騰勢除了衝刺營運規模持續放大，將全力推進明年上半年進入資本市場。



根據Precedence Research的研究數據，2025年全球保健食品市場規模約為2034.2億美元，預計到2034年將增長至4022億美元，期間年複合成長率（CAGR）達7.87％，顯示全球保健食品市場正持續快速擴張。又根據凱度消費者指數《保健品市場趨勢報告》指出，在台灣，平均每2人就有1人在過去1年曾購買保健食品，反映出保健食品已深入日常生活，逐漸成為普羅大眾的日常健康選擇，而不再僅是特定族群的專屬商品。







(圖)騰勢旗下專為東方人設計的植萃保健食品品牌「達摩本草」，今年推出全台首款獲得衛福部核准“血糖調節”健字號之「穩安健」，帶動苦瓜品類銷售月均營收較上市前大幅成長43.6％，達摩本草也已在電商端連續數月登上保健品類銷售熱榜前5名。



台灣保健市場邁入新一輪關鍵拐點。面對高齡化、慢性病年輕化、以及消費者對醫療需求轉向「預防性保健」的需求全面升級，真正能勝出的，已不再是單純會做產品品牌，而是能同時整合醫療級研發、國際臨床驗證、通路策略、產品迭代速度，且能快速轉化成市場可銷售產品、快速帶動通路端的會員回購的 “新型保健品公司”。騰勢正是這個產業拐點中脫穎而出的少數企業，能跨品類、跨通路快速複製成功模式，形成通路巨頭、科技公司等高度關注的焦點，且成為股東的主要原因。



騰勢以「天然、無毒、純粹產品」的理念開始，資本額為2.08億元，2019年更進一步因應營養保健、寵物等快速消費品(FMCG)需求，積極與專業醫師、營養師、獸醫師等各領域專業團隊合作，專注聚焦於醫療保健、寵物照護等人類與毛孩的大健康領域需求，謹慎開發出每款食品及生活用品等，並透過多品牌策略穩健發展不同產品線，目前已成各大藥局、實體通路與電商平台的保健品熱銷排行榜中一環，騰勢2025年前10月營收規模達到6.78億元。



騰勢董事長張智翔表示，公司目前的營收約有7成是保健品類，其中營業規模最大的品牌是「達摩本草」，其是2019年所成立，專為東方人設計的植萃保健食品，專注人體代謝、消化保健、美妍能量等的核心品牌，產品以醫療級研發、臨床驗證、科學機制配方為基礎，擁有Bmp®專利山苦瓜胜肽、92% Omega-3rTG高濃度魚油EX、ABC PRO+雙向調節益生菌...等之相關專利產品，其也榮獲國家品牌玉山獎、SNQ國家品質獎章、歐洲金質獎...等多項品質獎章，尤其在苦瓜類的產品方面，今年7月公司更是推出全台首款獲得衛福部核准“血糖調節”健字號之「穩安健」，在功能性保健市場高度競爭的時代，能獲得健字號核准的產品，不僅象徵安全與功效雙重認證，更意味著產品具備「醫療級規格」與「專業背書」，具有不可取代的市場先行者地位，凸顯騰勢對於品牌所秉持的信念。（自立電子報2025/11/24）