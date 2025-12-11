騰勢獲藥局、實體與電商通路巨頭入股 明年啟動IPO
財經中心/綜合報導
騰勢在後疫情時代、消費者對健康意識全面提升的浪潮下，騰勢從人體代謝、睡眠、生理節律到毛孩健康，騰勢以跨領域研發能量，打造包括達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等保健品品牌，切入不只在「人用保健品」市場打下穩固基礎，更同步跨入高速成長的寵物保健品市場，形成獨特的「雙箭齊發」成長模型，一舉獲得包括大樹藥局、台隆集團、佳世達集團旗下達利貳及丁丁藥局(諾貝兒寶貝)、富邦金創投等大型知名藥局、實體通路、電商平台強勢青睞導入且紛紛入股騰勢，成為市場高度關注的下一個 Fast-Moving Consumer Health（FMCH）領域的新興健康品牌公司。騰勢有望挾著這股士氣，除了衝刺營運規模持續放大，將全力推進明年上半年進入資本市場。
全球與台灣保健市場快速成長，雙箭策略正逢其時
根據 Precedence Research 的研究數據，2025年全球保健食品市場規模約為2,034.2億美元，預計到2034年將增長至4,022億美元，期間年複合成長率（CAGR）達7.87％，顯示全球保健食品市場正持續快速擴張。又根據凱度消費者指數《保健品市場趨勢報告》指出，在台灣，平均每兩人就有一人在過去一年曾購買保健食品，反映出保健食品已深入日常生活，逐漸成為普羅大眾的日常健康選擇，而不再僅是特定族群的專屬商品。
台灣保健市場邁入新一輪關鍵拐點。面對高齡化、慢性病年輕化、以及消費者對醫療需求轉向「預防性保健」的需求全面升級，真正能勝出的，已不再是單純會做產品品牌，而是能同時整合醫療級研發、國際臨床驗證、通路策略、產品迭代速度，且能快速轉化成市場可銷售產品、快速帶動通路端的會員回購的 “新型保健品公司”。騰勢正是這個產業拐點中脫穎而出的少數企業，能跨品類、跨通路快速複製成功模式，形成通路巨頭、科技公司等高度關注的焦點，且成為股東的主要原因。
騰勢以第一個保健品品牌“達摩本草”領跑，展現高回購率與品牌忠誠度
騰勢以「天然、無毒、純粹產品」的理念開始，資本額為2.08億元，2019年更進一步因應營養保健、寵物等快速消費品(FMCG)需求，積極與專業醫師、營養師、獸醫師等各領域專業團隊合作，專注聚焦於醫療保健、寵物照護等人類與毛孩的大健康領域需求，謹慎開發出每款食品及生活用品等，並透過多品牌策略穩健發展不同產品線，目前已成各大藥局、實體通路與電商平台的保健品熱銷排行榜中一環，堆疊騰勢2025年前10月的營收規模達到6.78億元。
騰勢董事長張智翔表示，公司目前的營收約有七成是保健品類，其中營業規模最大的品牌是「達摩本草」，其是2019年所成立，專為東方人設計的植萃保健食品，專注人體代謝、消化保健、美妍能量等的核心品牌，產品以醫療級研發、臨床驗證、科學機制配方為基礎，擁有 BmpP®專利山苦瓜胜肽、92% Omega-3rTG高濃度魚油EX、ABC PRO+雙向調節益生菌等之相關專利產品，其也榮獲國家品牌玉山獎、SNQ國家品質獎章、歐洲金質獎…等多項品質獎章，尤其在苦瓜類的產品方面，今年7月公司更是推出全台首款獲得衛福部核准“血糖調節”健字號之「穩安健」，在功能性保健市場高度競爭的時代，能獲得健字號核准的產品，不僅象徵安全與功效雙重認證，更意味著產品具備「醫療級規格」與「專業背書」，具有不可取代的市場先行者地位，凸顯騰勢對於品牌所秉持的信念。
騰勢表示，「穩安健」憑藉其醫療研發能量，成功打開 50+ 銀髮、慢性病前期族群的高成長市場，成為藥局、醫療通路以及健康平台積極導入的重量級產品。從今年的銷售表現來看，7月苦瓜健字號上市後，帶動苦瓜品類銷售月均營收較上市前大幅成長43.6％，顯示市場對於「醫療級保健品」需求正快速升溫。在電商端，達摩本草也已連續數月登上保健品類銷售熱榜前五名，單月銷售額持續突破高標，展現出強勁回購動能與品牌忠誠度，成長的銷售數據曲線，也正是讓通路巨頭選擇與騰勢攜手搶攻保健市場核心戰略夥伴的關鍵原因。
TSA 騰勢以「全通路×多品牌×數據驅動」，敲開保健品+寵物保健雙金礦市場，打造健康新國力
展望未來，騰勢對於營運成長深具信心。受惠於全球與台灣保健食品市場快速成長的背景下，騰勢將以醫療級科學研發與數據驅動的成長模式為核心，持續深化“保健品與寵物保健“雙箭策略，憑藉旗下包括達摩本草、毛孩時代、PowerHero、御熹堂等，打造多品牌矩陣，全面涵蓋成人保健、寵物營養與生活健康用品，同時拓展線上、線下通路布局，並運用數據化管理 CRM 會員分級、回購週期追蹤、AI 產品推薦、跨品牌導流、O2O 通路整合等，積極以「全通路×多品牌×數據驅動」的營運模式，提升品牌滲透率與市場份額，打造健康新國力，並力求成為亞太區多元化的快速消費品集團。
