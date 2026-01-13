騰勢登錄興櫃 首日漲幅最高達25％

【記者柯安聰台北報導】騰勢公司（7889）13日正式登錄興櫃交易，由凱基證券主辦，為台灣資本市場的保健食品產業注入嶄新動能。騰勢興櫃登錄參考價為104元，掛牌首日早盤即展現強勁買氣，盤中最高來到130元，以開盤價120元計算，漲幅近8.33％，若以登錄價104元計算，盤中漲幅達25％。



隨著高齡化社會加速來臨、全民健康意識全面升溫，「預防性保健」逐步成為主流消費趨勢，帶動保健食品市場呈現長期且穩健的結構性成長。另一方面，「寵物擬人化」趨勢持續發酵，推升寵物食品、醫療與功能性保健支出的市場規模快速擴張，形成高度確定性的成長賽道。在此產業背景下，騰勢憑藉「人用保健＋毛孩健康」的雙引擎布局，成功卡位健康消費升級與寵物經濟成長交會點，具備顯著的市場擴張空間與長期發展優勢。



目前騰勢已建構完整且具辨識度的品牌矩陣，旗下涵蓋達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等多元保健品牌，產品線橫跨成人機能保健、美容保健、日常營養補充，以及寵物營養與功能性保健等領域，成功切入不同消費族群與使用場景。在線上、線下通路同步發展、銷售動能穩健成長，加上公司在成本費用控管、精準行銷與數據化營運策略上的有效執行，帶動整體營運效率顯著提升，騰勢2025年前11月自結稅後EPS達5.26元，已明顯超越2024年全年EPS 2.09元，營運成長動能強勁。



騰勢亦因此獲得多家重量級策略夥伴青睞，包括大樹藥局、台隆集團、佳世達集團旗下達利貳與丁丁藥局（諾貝兒寶貝）、以及富邦金創投等大型實體通路、電商平台與策略投資人相繼導入合作並參與投資，進一步強化騰勢在通路、品牌的競爭力，也成為市場高度關注的下一個Fast-Moving Consumer Health（FMCH）領域的新興健康品牌公司。



展望未來，騰勢將持續以「產品力 × 通路力 × 品牌力」為核心成長引擎，並以打造「全方位健康生活生態圈」為長期發展主軸，深化「人用保健 × 寵物健康」雙引擎成長策略，全面掌握全球健康意識提升與寵物經濟快速擴張所帶來的長期結構性機會。公司將聚焦功能性、預防性與精準營養產品的配方研發，結合臨床概念、科學實證與消費者體驗優化，持續提升產品組合的附加價值與差異化競爭力。同時，騰勢也將透過既有策略夥伴關係與跨通路聯盟，進一步擴大線上與實體通路的覆蓋深度與廣度，提升市場滲透率與品牌能見度，為營運規模成長提供持續動能。



騰勢強調，未來將在穩健經營與風險控管的基礎上，持續推動營收與獲利結構優化，為股東創造長期且可持續的企業價值。（自立電子報2026/1/13）