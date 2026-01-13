騰勢登錄興櫃 首日漲幅最高達25％
【記者柯安聰台北報導】騰勢公司（7889）13日正式登錄興櫃交易，由凱基證券主辦，為台灣資本市場的保健食品產業注入嶄新動能。騰勢興櫃登錄參考價為104元，掛牌首日早盤即展現強勁買氣，盤中最高來到130元，以開盤價120元計算，漲幅近8.33％，若以登錄價104元計算，盤中漲幅達25％。
隨著高齡化社會加速來臨、全民健康意識全面升溫，「預防性保健」逐步成為主流消費趨勢，帶動保健食品市場呈現長期且穩健的結構性成長。另一方面，「寵物擬人化」趨勢持續發酵，推升寵物食品、醫療與功能性保健支出的市場規模快速擴張，形成高度確定性的成長賽道。在此產業背景下，騰勢憑藉「人用保健＋毛孩健康」的雙引擎布局，成功卡位健康消費升級與寵物經濟成長交會點，具備顯著的市場擴張空間與長期發展優勢。
目前騰勢已建構完整且具辨識度的品牌矩陣，旗下涵蓋達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等多元保健品牌，產品線橫跨成人機能保健、美容保健、日常營養補充，以及寵物營養與功能性保健等領域，成功切入不同消費族群與使用場景。在線上、線下通路同步發展、銷售動能穩健成長，加上公司在成本費用控管、精準行銷與數據化營運策略上的有效執行，帶動整體營運效率顯著提升，騰勢2025年前11月自結稅後EPS達5.26元，已明顯超越2024年全年EPS 2.09元，營運成長動能強勁。
騰勢亦因此獲得多家重量級策略夥伴青睞，包括大樹藥局、台隆集團、佳世達集團旗下達利貳與丁丁藥局（諾貝兒寶貝）、以及富邦金創投等大型實體通路、電商平台與策略投資人相繼導入合作並參與投資，進一步強化騰勢在通路、品牌的競爭力，也成為市場高度關注的下一個Fast-Moving Consumer Health（FMCH）領域的新興健康品牌公司。
展望未來，騰勢將持續以「產品力 × 通路力 × 品牌力」為核心成長引擎，並以打造「全方位健康生活生態圈」為長期發展主軸，深化「人用保健 × 寵物健康」雙引擎成長策略，全面掌握全球健康意識提升與寵物經濟快速擴張所帶來的長期結構性機會。公司將聚焦功能性、預防性與精準營養產品的配方研發，結合臨床概念、科學實證與消費者體驗優化，持續提升產品組合的附加價值與差異化競爭力。同時，騰勢也將透過既有策略夥伴關係與跨通路聯盟，進一步擴大線上與實體通路的覆蓋深度與廣度，提升市場滲透率與品牌能見度，為營運規模成長提供持續動能。
騰勢強調，未來將在穩健經營與風險控管的基礎上，持續推動營收與獲利結構優化，為股東創造長期且可持續的企業價值。（自立電子報2026/1/13）
其他人也在看
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 1
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 9
搭上太空AI熱潮！「老牌電子大廠」連2天漲停...外資積極搶買逾2萬張 聯電、國巨全入補貨名單
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（13）日開高震盪，盤中一度翻黑至30,529.33，終場穩住紅盤，收在30,707.2點，上漲139.93點、漲幅0.46%。據證交所盤...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
金價一路飆到4600美元！專家看「這檔悲情股」有望谷底翻身：漲最多的不是電子股了
伊朗爆發大規模示威，民眾訴求推翻最高領袖哈米尼的神權統治，德黑蘭當局則啟動鎮壓，國際局勢不穩也造成金價飆漲。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道指出，今天台股漲幅最多的不是電子股，而是與金屬相關的電纜，更點出一檔近年表現不佳的股票，可能有望接棒大漲趨勢。蔡明彰表示，伊朗在去年6月與以色列戰爭後，貨幣就大幅貶值約40%，造成國內黑市瘋搶美元，通......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 7
航運族群深陷綠海！貨櫃三雄帶頭下沉、新興重摔半根 唯「這5檔」見紅撐盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（13）日以30,630.86點開高震盪，最高來到30,973.85點，截至上午10點40分，仍保持上漲走勢，不過航運族群盤...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
一圖看》記憶體大缺貨！大廠毛利率飆破60% 超車台積電
[Newtalk新聞] 記憶體市場正面臨嚴重的「地獄級」缺貨危機，隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，對高階記憶體的需求大幅增加，推動市場價格飆升，供應鏈緊張情況日益嚴重。三星、SK海力士等主要記憶體廠商的產品價格，預計在2026年將出現大幅度的漲幅，供需失衡問題引發產業高度關注。 分析師葉俊敏指出，此波缺貨現象恐將持續至2027年底。以下是分析師解析產業現象完整內容： 首先，市場供需失衡是此次缺貨的關鍵。AI模型對高階記憶體的依賴日益增加，尤其是在雲端服務商加大資本支出下，預計2026年需求將年增45%。價格方面，2026年DRAM價格將有84%的年增幅，顯示市場價格飆升壓力非常大。 此外，整體庫存極低，成品庫存僅約4至5週，供應鏈幾無緩衝空間。供給端方面，原廠產能高度集中於高頻寬記憶體（HBM），非HBM DRAM產能受限，進一步加劇記憶體短缺。 面對嚴峻的缺貨與價格壓力，記憶體廠商已調整策略，以「60%毛利率」作為定價底線，三大廠商將以高毛利率維持利潤，形成新常態，高於台積電。 綜合來看，此次記憶體「地獄級」缺貨是多重因素疊加結果，需求驅動與供給限制共同推升價格與缺貨。市場預計此新頭殼 ・ 1 天前 ・ 6
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
爆料台積電「加碼千億美元」內幕！美商務部長：違反DEI條款
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在最新訪談中又提到台積電，甚至爆料台積電去年3月加碼投資美國1千億美元，是因為違反DEI條款，依規定台積電必須聘請盲人、跨性別及女性工程師，但台積電的員工幾乎都是男性，美國政府因此提出條件，加碼投資可以一筆勾銷DEI違規。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 71
台積電衝上1720元 台股歷史高點再刷新/神山擴廠點火 廠務概念股砲火全開/群創連10漲友達爆量 面板股在紅什麼？｜Yahoo財經掃描
甩開美國司法部調查聯準會主席鮑爾的干擾，市場焦點回到科技股基本面，美股四大指數同步收紅；道瓊工業指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.16%，費城半導體指數上漲0.47%，三大指數續衝歷史新高；而那斯達克指數也走強0.26%。科技股表現方面，受惠AI與雲端需求展望，Alphabet在AI布局與市值突破4兆美元題材帶動下續強，新型雲端商CoreWeave等個股同步走揚；而《紐約時報》報導台美關稅協議進展、可能以擴大赴美投資換取關稅下調，也激勵台積電ADR勁揚2.52%、創歷史收盤新高。亞股方面，日股大漲、韓股走高，齊刷歷史新高；而港股、上證指數同樣有走強表現，整體市場投資氣氛偏多。 台股今（13）日盤中一度衝高至30,973.85點改寫新高，隨後震盪整理，終場上漲139.93點、收在30,707.22點，同步刷新收盤新高，成交值放大至7245.89億元，權王台積電(2330)盤中再寫新天價1720元，穩住指數重心，聯發科(2454)、日月光投控(3711)表現突出，盤面資金則持續在封測、廠務設備與低軌衛星等具題材族群間輪動，在國安基金退場後，持續支撐大盤高檔上攻。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 8 小時前 ・ 6
台積電美國廠毛利率僅8％ 真能再蓋5座廠？最大挑戰曝光
紐約時報披露，台美對等關稅快談妥，台灣拿到比照日韓的15%稅率，但條件之一是台積電加碼赴美投資，再蓋五座晶圓廠，涵蓋成熟與先進製程。即便台美政府尚未公開最終結果，但台積電加速赴美已成不可逆的趨勢，這也讓外界憂心毛利率與利潤受到衝擊，先前才有研調機構算出美國廠的毛利率僅8%，人力與折舊成本皆比台灣廠高出一大截。中時財經即時 ・ 15 小時前 ・ 23
被列處置仍噴漲停！「這檔面板股」傳獲低軌衛星封裝訂單上攻 群聯、環宇-KY飆半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數盤中上看30,681.99點，多檔個股衝高，尤其遭列處置的29檔上市櫃個股中，矽光子族群的光焱科技（7728...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
一表看13家金控去年大賺5863億元創史上次高 富邦金蟬聯17年獲利王
3家上市金控2025年12月以及全年獲利12日全數出爐！其中10家獲利正成長，8家創史上新高，單月受壽險業大幅提列外匯價格準備金 導致整體金控只賺258餘億元；累計全年（不計新光金）獲利為5863億元，還較去年小幅增加1.55%，是創下金控史上第二高紀錄。《Yahoo股市》一次彙整13家金控獲利排名洗牌及成長率表格一次看，富邦金（2881）上月只小賺1億多，仍連17年蟬聯每股獲利王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
銀樓黃金價格首破萬八！史上最高 他花5萬買金條變91萬元
中東局勢再起波瀾，伊朗政治不確定性升高，避險資金大舉湧入黃金市場，推升金價再寫歷史新高，國際金價一度衝上每盎司4,610美元，改寫歷史紀錄；國內黃金價格同步狂飆，銀樓牌告價每錢突破18,220元，同樣創下史上新高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 122
高低點相差450元！股王信驊「注意」 驚險守住8000大關
受到台美關稅15%接近底定激勵，台股股王信驊（5274）今（13日）雖然僅以8055平盤開出，不過隨即向上拉升，最高上漲200元，來到8255元再創新高，不過隨後投資人獲利賣壓湧現，股價一度跌至7805元，幸好最後一盤急拉40元，終場收到8005元，驚險守住8000大關。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 29
低軌衛星跟AI一起噴！台積電炸264.4億霸榜 這檔「HDI龍頭」緊跟噴126.4億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導受美股全面收紅、英特爾股價走強帶動，台股今（12）日早盤氣勢如虹，加權指數開高走高，盤中一度大漲近400點、最高來到3068...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台積電法說前還能追高？揭台股狂歡背後「外資一動作」要小心了 專家：這時機再加碼
台股近日漲勢猛烈，在台積電等電子股領軍下指數連連創新高，今（12）日收在30567點，坐穩3萬500點大關。而台積電法說會在即，投資人是否適合進場追高，財經專家阮慕驊與台灣金融培訓協會理事長林昌興在節目《財經一路發》指出，在外資減碼趨勢下，建議投資人打「兩手策略」，等到一時機再加碼。阮慕驊表示， 今年來台股一路猛漲，可是在歡樂氣氛中，他個人覺得感受到了一絲絲......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
神山營收報喜！台積電1705元追平天花板價 專家看多
神山2025年營收寫下史上最旺！台積電（2330）2025年營收寫下歷史新高，股價也用行動回應。今（12）日盤中一度大漲25元，衝上1,705元，追平史上最高價，市值同步站上44兆元關卡，外資紛紛調高目標價，最高2400元，我國專家則認為「2100元」不是夢，但隨著神山法說會即將登場，會後恐有「利多出盡」賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
國安基金宣布退場！台股無懼再刷新高/加密貨幣要繳稅？2026稅制大翻修/信驊噴上8000元大關 股王天花板再抬高｜Yahoo財經掃描
美國股市在晶片股強勢領漲下，買盤回流推升四大指數全面走高；道瓊工業指數上漲1.08%，標普500指數上漲0.93%，費城半導體指數勁揚2.58%，三指數齊刷歷史新高，而那斯達克指數也有上漲1.18%的強勢表現。 科技股方面，晶片族群成為主角，英特爾是最大亮點，在總統川普透露與執行長陳立武進行一場「非常棒的會面」後，政策想像空間升溫，激勵股價大漲10.8%；半導體設備廠科林則獲投資機構調高目標價，反映先進製程與AI投資需求仍具能見度，股價勁揚8.6%；電動車族群方面，特斯拉股價上漲2.11%，帶動科技股氣氛回溫，台積電ADR同步上漲1.77%，也替台股續攻增添想像空間。 亞股今日表現偏多，日股今日休市，韓股漲0.84%，持續創下歷史新高，港股走強1.44%，上證指數同樣上漲。 台股今（12）日開高，盤中一度觸及30,681.99點創高，終場上漲278.33點收30,567.29點，成交值6,040.12億元；權王台積電(2330)受ADR走強激勵，盤中追平歷史高點1705元，穩住多頭節奏，股王信驊(5274)更噴上8,000元天花板助攻指數續寫高位。盤面資金輪動明顯，記憶體族群續吸引買盤搶進，南亞科(2408)、凌航(3135)亮燈漲停，群聯(8299)走揚；題材股則由低軌衛星與PCB接棒發燙，多檔刷出紅燈，成為今日盤面最吸睛的攻勢焦點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8
國安基金高歌離席台股明恐大跳水？2股市專家：回檔300點仍屬合理範圍
國安基金12日宣布自即日起停止執行安定市場任務，終止279天史上最長護盤，也讓一票網友擔憂明天台股開盤會大跳水，不過第一金投顧董事長黃詣庭和資深證券分析師呂漢威受訪時皆表示，國安基金角色在於穩定市場而非帶動多頭，退場更多影響的是投資人心理層面；在基本面未轉弱、內資承接力道仍在的情況下，即便明日台股開盤出現0.5%至1%以內的震盪，也就是跌300點，皆屬正常修正。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 12
PCB群起飆漲！華通拉2漲停後再衝近9%噴229億元 載板「這檔」連2漲炸124億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於台股龍頭台積電（2330）於今（13）日上漲，續寫掛牌新天價，台股大盤也著走揚，截至12點50分，加權指數暫報30687.06點...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1