騰勢1月營收年增38.87％

【記者柯安聰台北報導】騰勢公司（7889）1月合併營收0.74億元，較2025 年12月增加6.41％，較去年同期成長38.87％，展現公司在兩大「人用保健 × 寵物健康」事業板塊的持續成長動能，尤其以寵物健康事業表現最為亮眼，單月營收年增率更突破38.87％以上，成為公司營運成長的重要引擎。



騰勢表示，寵物事業部的成長，主要來自多元品牌策略推動、通路市場布局的成果。其中，公司已與全台130家的寵物公園、52家魚中魚、以及持續佈局數家寵物醫院、診所等合作，建立品牌體驗活動等，讓消費者能親身感受騰勢產品品質與服務價值，有效提升品牌能見度、消費者黏著度。同時，騰勢亦引進國際知名寵物飼料品牌Advance，作為新代理產品線。Advance具備長期專業的動物營養研究背景，產品線涵蓋成犬、幼犬及特定健康需求族群，並以高品質與科學配方於國際市場建立良好口碑，深受高端市場消費者青睞。騰勢已逐步完成通路佈局與市場導入，並透過既有多元寵物通路推動品牌能見度與產品試用，預期將於後續期間逐步挹注寵物事業營收，成為未來成長的重要動能之一。



人用保健品業務方面，騰勢持續運用多元品牌，拓展營養補充、健康管理、瘦身美體、健字號國家認證等產品線，結合線上電商及實體通路，推動銷售業績穩健成長表現；同時也透過產品創新、包裝優化及會員體驗升級，更結合通路商開發獨家客製化保健食品，不僅與製造端更密切的合作機會，助力門市上架節奏與品項規劃，亦提高消費者回購率與品牌忠誠度，創造與寵物事業形成雙引擎效應，打造「人寵大健康」生態系，提升整體營運韌性、邁向新里程碑。



展望2026年，騰勢將以「人用保健 × 寵物健康」雙引擎策略為營運主軸，在大健康與寵物經濟持續成長的結構性趨勢下，全力推進營運布局。隨著高齡化社會與全民健康意識提升，預防性保健與功能性產品需求穩健成長，而「寵物擬人化」趨勢亦帶動毛孩食品、保健與醫療支出快速擴張，為公司雙事業板塊提供長期增長動力，也助力馬年營運表現再創高。（自立電子報2026/2/10)