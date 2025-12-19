騰訊《荒野起源》抄襲《地平線》已跟索尼和解？Steam等商店頁遭全面下架
今年 7 月份，由於 Sony 覺得騰訊旗下北極光工作室開發中的機械文明荒野生存遊戲新作《荒野起源》看起來真的太像旗下 SIE 第一方遊戲大作《地平線》系列，憤而在美國加州地方法院提起抄襲訴訟，指控《荒野起源》的主角、世界觀設計等內容都有抄襲，讓騰訊疑似心虛地馬上撤換了 Steam 等線上平台的宣傳素材，也因為禁令只能延到 2027 年底後才能上市。沒想到，目前這起侵權訴訟最新的消息指出，雙方已經保密和解，而目前《荒野起源》在 Steam、Epic Games Store 等線上遊戲平台的商店頁面也已經全面下架。
根據外媒 The Verge 拿到的一份法院文件，Sony 起訴騰訊《荒野起源》的侵權案中最近雙方已經「保密和解」，將不會繼續進行訴訟程序。騰訊也發表聲明表示，很開心與 SIE 達成保密和解，他們也不會再進一步公開談論這件事。而這也代表，不論是 Sony 的訴訟還是騰訊提出的反訴都不會繼續下去，這件事情將暫時告一段落，雙方也都會各自負責訴訟費用。
不過，在雙方完成和解後，《荒野起源》也被發現已經在 Steam、Epic Games Store 等線上平台全面下架，而如果再加上之前在法庭上騰訊做出的承諾，《荒野起源》現在不但不會在 2027 年底前推出，現在也不知道能選擇哪些平台發售，也代表玩家們想要看到這款開放世界新作正式問世的難度又更高了。
其他人也在看
《咒術迴戰 幻影夜行》週年慶登入免費送180抽、3000迴珠與限定SSR迴想殘滓
BILIBILI HK LIMITED於今日（19）宣布，人氣動畫作品《咒術迴戰》的首款官方授權手遊《咒術迴戰 幻影夜行》全球版將推出一週年慶典第2彈活動。屆時將於遊戲內推出特選轉蛋、一週年紀念原創劇情[在虛實夢想的盡頭]等全新內容；活動期間登入遊戲最多可獲得免費180抽、3000迴珠、限定SSR迴想殘滓等豪華報酬。此外，官方還推出紀念商品第一彈預售及線下主題店活動，等待玩家親臨現場體驗！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
TikTok 美國業務「脫中」成形？內部信披露新合資公司結構
美國社交媒體平台 TikTok 的命運再度出現進展。彭博報導指，TikTok CEO 周受資近日向員工發出內部信透露，TikTok 及其母公司字節跳動已簽署協議，落實把 TikTok 在美國的業務分拆為本土企業。Yahoo Tech ・ 2 小時前 ・ 發起對話
宏碁全新 TravelMate P4 系列 AI 商務筆電上市
可翻轉、大尺寸 為專業人士帶來高效、安全、AI賦能的行動商務體驗Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
安克諾斯推出個人版備份Acronis True Image 2025 (ATI )
結合AI技術備份與防護技術 資料保護更簡單更安心 【記者 沁諠／台北 報導】照片、文件、工作檔案一旦遺失台灣好報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
北歐家居遇上電影級影音｜Sony BRAVIA 與瑪黑家居重新打造真實客廳生活體驗
由於影音串流平台像是 Netflix、Disney+、HBO Max 等越來越受到歡迎，許多消費者觀影需求已經從電影院轉移到家庭客廳，為此 Sony 台灣跟大家分享目前已經在市場上推出的 Sony BRAVIA 2025 系列智慧顯示器，全系列涵蓋 98 吋～43 吋的 mini LED、OLED 跟 LED，並且宣布跟瑪黑家居合作，以“Cinema is Coming Home"為核心概念，選擇 mini LED 電視與 BRAVIA Thratre 系列聲霸，開放消費者免費體驗。壹哥的科技生活 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
工程師揭「軌道資料中心」成本真相：太空發電比地面貴3倍，為何仍被視為下一個算力解方？
在低地球軌道建立資料中心的概念正引發矽谷熱議。太空工程師 Andrew McCalip 計算指出，只有SpaceX具備商業可行性的潛力。數位時代 ・ 3 小時前 ・ 3
《空之軌跡 the 2nd》繁中版預定2026年上市！前導宣傳影片曝光
累計銷量突破900萬套的《軌跡》系列，迎來了20週年，並在今年9月推出系列首部作品完全重製版《空之軌跡 the 1st》，獲得了玩家高度好評，被盛讚再次擦亮了JRPG招牌。 延續著這股氣勢，官方表示完全重製版第二部作品《空之軌跡 the 2nd》也確定發行。故事將延續初代結局，艾絲蒂爾為了尋找離去的約書亞，再次踏上冒險旅程。更精緻的登場角色、場景情節豐富的劇情事件，以及能在迅速戰鬥和指令戰鬥之間無縫切換的戰鬥系統，這些優點都將被保留下來。同時更進一步強化了呈現角色個性的動作。 《空之軌跡 the 2nd》亞洲在地化版本預計2026年於全球同步上市，預計登上PC、PS5、Switch與Switch 2等平台，感興趣的玩家到時候不要錯過囉。 © Nihon Falcom Corporation電玩宅速配 ・ 46 分鐘前 ・ 發起對話
TikTok美國業務正式分拆！甲骨文等3巨頭合計持有50%股權，演算法將以美國用戶資料重訓
TikTok美國業務將納入新合資公司「TikTok USDS Joint Venture LLC」，預計1月22日完成交易。數位時代 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
2026台北電玩展1月29日南港展覽館登場，早鳥票限量5000張售完為止
每年開春最受矚目的遊戲盛會即將登場！2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場，預購票即日起開放搶購，去年首度推出的150元早鳥票，再度好評回歸，限量5,000張售完為止。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
萬代南夢宮官方周邊網購這邊買！獨家合作Playasia商店上線
Bandai Namco Entertainment Asia於今日公開了全新的戰略合作夥伴Playasia。Playasia是一個全球頂尖的線上零售品牌，專門提供電玩遊戲、收藏品及娛樂周邊商品。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《英雄聯盟》官方否認2代傳聞！2027年召喚峽谷全面重製、客戶端翻新確定
做為一款已經推出了 15 年的老牌競技遊戲，之前曾有傳聞爆料指出《英雄聯盟》將要推出 2 代遊戲，取代現在的遊戲版本。不過，今（19）天開發團隊直接正面否定完全沒有這件事，但就與 2015 年時重製召喚峽谷的地圖美術更新一樣，接下來召喚峽谷又將迎來新一次的超大視覺重製，並且也會因此迎來玩法調整，而《英雄聯盟》的遊戲內客戶端也會重做，這些相關改動預計要等到 2027 年才會正式上線。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
英雄聯盟2v2格鬥遊戲《2XKO》台灣確定代理，預計明年初正式上市
台灣大哥大今(17)日宣布代理Riot Games 開發的F2P(Free-to-Play)2v2格鬥遊戲新作《2XKO》，預計於明年初正式上市。《2XKO》以《英雄聯盟》宇宙為背景，融合雙人協作與快節奏攻防特色，透過直覺操作即可展現具深度的連段技巧；本作也是台灣大與 Riot Games 合作的第 6 款作品，台灣大表示，將持續擴大代理陣容，推動高品質電競內容普及化，讓玩家無門檻體驗格鬥大作的競技樂趣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
索尼中國扶植遊戲計畫爆爭議！遊戲工作室指控資源遭凍結、款項延付還要搶主導權
由索尼互動娛樂（SIE）所主辦的「中國之星計劃」已經持續多年，在中國地區也推動了許多富有想法的遊戲開發者能夠藉著入選的遊戲企劃開始進行遊戲開發，並提供給他們開發資源、發行支援等協助，幫助這些遊戲真的能正式推出。不過， 2018 年入選中國之星計劃，目前正在開發的射擊遊戲《鈴蘭計劃》開發工作室 Loongforce 日前卻突然跳出來向外媒爆料他們與 SIE 中國分公司的多年合作其實已經瓦解，並且也指控 SIE 中國分公司在新主管到職後濫用權力、不給資源行銷，甚至連本來要給工作室的款項都延遲付款，造成了龐大的財務壓力，還希望奪走《鈴蘭計劃》專案的開發主導權。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
蘋果最怕事發生了！日本新法玩真，iOS 開放第三方應用商店
蘋果又要讓步！日本《行動軟體競爭法》今日正式生效，迫使科技巨頭調整在日本的系統運作方式，包括開放第三方應用商店、非官方支付渠道，以及新增瀏覽器、搜尋引擎預設選擇功能。Yahoo Tech ・ 1 小時前 ・ 發起對話
剛拿GOTY就炎上？《光與影：33號遠征隊》也陷入AI爭議，部分玩家要求退款
最近幾天遊戲業界關於 AI 使用的爭議不斷，先是《柏德之王3》開發商 Larian Studios 被發現在訪談中提到，讓執行長不得不出面解釋。現在就連 TGA 2025 剛拿下「年度最佳遊戲」的《光與影：33 號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）也捲入風波。因為社群發現《光與影：33 號遠征隊》製作人 François Meurisse 曾公開承認在開發過程中 AI。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 2
影像生成成AI新戰場 Meta研發全新模型Mango備戰
（中央社舊金山18日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，科技巨擘Meta Platforms正在開發一款以影像與影片為核心的全新人工智慧（AI）模型，內部代號為Mango，同時也在研發下一代、以文字為主的大型語言模型。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
三星正式公開首款2奈米晶片Exynos 2600規格
MoneyDJ新聞 2025-12-19 11:28:47 李彥瑾 發佈韓國科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）新一代旗艦處理器「Exynos 2600」即將現身，19日正式公開硬體規格，引發市場高度期待。 韓聯社報導，根據三星19日公布，全新處理器Exynos 2600採十核心CPU 設計，以三星獨家二奈米GAA架構製程打造，成為全球首款二奈米手機晶片，結合強大CPU、GPU與NPU（神經處理單元），AI運算及遊戲效能皆大幅提升。 三星自11月起已開始量產Exynos 2600。與前代產品Exynos 2500相比，Exynos 2600的CPU效能提升39%、生成式AI效能更躍升113%，在高階手機晶片市場具備十足競爭力。 市場預期，Exynos 2600將搭載於即將推出的Galaxy S26系列。據傳三星將於2026年2月在美國舊金山舉行「Galaxy Unpacked」新品發表會，正式推出旗艦新機Galaxy S26系列，這也是自S23系列後，三星首次重返舊金山舉辦Galaxy Unpacked活動。 （圖片來源：三星電子） ＊編者按：本文僅供參考之用，並Moneydj理財網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
朱俐靜乳癌逝世「44歲冥誕」粉絲悼念！5招預防年輕型乳癌
朱俐靜乳癌逝世「44歲冥誕」粉絲辦影像展悼念！5招預防年輕型乳癌造咖 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中BMW無照毒駕奪命案開庭 18歲嫌否認殺人辯「看監視器才知撞到人」
台中地院今（19）日審理一起震驚社會的毒駕奪命案，18歲白姓男子被控吸食多種毒品後無照駕駛BMW，撞上72歲葉姓行人並殘忍輾過致死，白男今在庭上否認涉犯殺人罪，辯稱事發當下「不知道有撞到人」，直到落網後觀看監視器畫面，才發現自己釀成奪命悲劇。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
不再區分第一、二類！地礦中心︰活動斷層都有風險
經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）19日說明，已完成檢討「臺灣活動斷層分布圖」，為避免外界誤會，不再區分所謂的第一類、第二類活動斷層，地礦中心強調，第一類、第二類活動斷層並沒有誰比較安全、誰比較不重要的差別。地礦中心強調，不論過去被分在哪一類，活動斷層的定義其實都一樣，都是指「距今大約10萬年自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話