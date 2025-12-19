騰訊《荒野起源》抄襲《地平線》已跟索尼和解？Steam等商店頁遭全面下架

今年 7 月份，由於 Sony 覺得騰訊旗下北極光工作室開發中的機械文明荒野生存遊戲新作《荒野起源》看起來真的太像旗下 SIE 第一方遊戲大作《地平線》系列，憤而在美國加州地方法院提起抄襲訴訟，指控《荒野起源》的主角、世界觀設計等內容都有抄襲，讓騰訊疑似心虛地馬上撤換了 Steam 等線上平台的宣傳素材，也因為禁令只能延到 2027 年底後才能上市。沒想到，目前這起侵權訴訟最新的消息指出，雙方已經保密和解，而目前《荒野起源》在 Steam、Epic Games Store 等線上遊戲平台的商店頁面也已經全面下架。

(Credit:騰訊/PlayStation)

廣告 廣告

根據外媒 The Verge 拿到的一份法院文件，Sony 起訴騰訊《荒野起源》的侵權案中最近雙方已經「保密和解」，將不會繼續進行訴訟程序。騰訊也發表聲明表示，很開心與 SIE 達成保密和解，他們也不會再進一步公開談論這件事。而這也代表，不論是 Sony 的訴訟還是騰訊提出的反訴都不會繼續下去，這件事情將暫時告一段落，雙方也都會各自負責訴訟費用。

不過，在雙方完成和解後，《荒野起源》也被發現已經在 Steam、Epic Games Store 等線上平台全面下架，而如果再加上之前在法庭上騰訊做出的承諾，《荒野起源》現在不但不會在 2027 年底前推出，現在也不知道能選擇哪些平台發售，也代表玩家們想要看到這款開放世界新作正式問世的難度又更高了。