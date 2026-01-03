騰訊「受最期待」陸劇Top8：孟子義、李昀銳《尚公主》CP熱度高，丞磊《莫離》也上榜！

【文／Beauty美人圈．編輯團】2025騰訊視頻星光大賞近日公開最新的「2025年度最受期待劇集」名單，從古裝、都市、奇幻等題材通通有！不少作品像是白鹿&丞磊《莫離》、孟子義&李昀銳《尚公主》的熱度是真的很高，一起來看看還有哪些陸劇值得一追的吧！

騰訊最受期待陸劇1：白鹿、丞磊《莫離》

《莫離》由人氣高、抗劇能力又強的白鹿，搭檔上前陣子藉《錦月如歌》竄紅的丞磊。雖然是大女主劇，但丞磊的「廢物王爺」人設十分獨特，和女主白鹿從互相猜忌到互相傾心的過程很是精彩，非常值得期待！

《莫離》由《三生三世十里桃花》、《花千骨》的林玉芬導演執導，講述女主角「葉璃」憑藉一紙婚書步步為營，暗自策劃復仇計劃，沒想到過程中卻被同樣有復仇大計的丈夫懷疑，兩人最後攜手對抗謀逆者的故事。

騰訊最受期待陸劇2：龔俊、王玉雯《白衣公卿》

龔俊在今年播出的古裝武俠劇《暗河傳》中大獲好評，而接下來最被看好的便是這部大男主劇《白衣公卿》，將搭檔上王玉雯，上演一場緊湊刺激的權謀復仇故事。

《白衣公卿》改編自小說《錦衣行》，講述背負血仇的草莽少年「葉昭」以孟劍卿之名，潛入朝廷權力核心，欲借朝廷之刃復仇，不料過程中竟被捲入朝野的驚天殺局中。

騰訊最受期待陸劇3：宋佳、高偉光《芳名三九》

《芳名三九》是以草根女性的傳奇故事為題材，由實力派女演員宋佳搭上高偉光，再加上《長安的荔枝》導演曹盾執導、《大江大河》鞏向東擔任編劇，硬實力的製作班底很有看頭！

《芳名三九》以改革開放為時代背景，講述「陳三九」從塬頭村出走後的三十年奮鬥歷程。陳三九出身貧寒、性情剛烈，歷經兩段婚姻變故，在爆炸事故喪偶後，通過經營花砲作坊成為「花砲西施」，轉戰服裝行業屢遭挫折。在改革開放後，重振旗鼓建立花砲廠，最終在時代沉浮中蛻變為有溫度的女企業家。

騰訊最受期待陸劇4：張新成、萬茜《群星》

目前已經殺青的《群星》是少見的科幻懸疑題材，由張新成搭檔上萬茜，兩人都是演技備受肯定的實力派演員，合作起來的火花很值得期待！

《群星》改編自同名得獎小說，以近未來為背景，講述錦川市突發超自然恐怖攻擊後，特應局幹員「雲杉」奉命保護關鍵人物「郭遠」，揭開二十年前「群星」絕密計畫真相的故事。

騰訊最受期待陸劇5：秦嵐、王陽《閃耀如她》

《閃耀的她》要出續集了！繼2023年播出首季後，續集《閃耀如她》由同班底秦嵐、王陽主演，在上一季中兩人便有不少熱辣吻戲，熟男熟女的情感推拉很帶感。觀眾都十分期待這季的劇情走向！

《閃耀如她》講述一心以事業為重的「沈真」，跳槽來到夢寐以求的TL，就在她以為總監之位唾手可得時，卻沒想到前夫「梁曉峰」竟空降成為她的上司，在相處中，塵封在兩人心底的情感被悄然喚醒。

騰訊最受期待陸劇6：張嘉益、劉浩存《主角》

《主角》是名導張藝謀所監製的作品，集結《七根心簡》劉浩存、實力派和流量保證的張嘉益主演，演員班底還有秦海璐、竇驍、翟子路，華麗陣容讓這部作品備受看好！

《主角》劇情以秦腔名伶「憶秦娥」跨越半世紀的藝術生涯為主線，講述她在劇團中憑藉著毅力逐步成長為主角的故事。是部呈現了文化傳承和深厚底蘊的作品！

騰訊最受期待陸劇7：張淼怡、常華森《聊齋》

《聊齋》以單元劇方式呈現，有《美人首》、《陸判》、《聶小倩》、《素秋》、《龍飛相公》、《小謝》六個篇章。主演張淼怡、常華森則分別飾演將貫穿全劇的狐妖「喜悅」及捉妖師「夏飛雪」，另外還找來不少明星加盟，像是林允、張芷溪、宋祖兒等人，陣容十分華麗！

《聊齋》的原型便是改編自蒲松齡的《聊齋志異》，講述人妖神鬼共存的奇幻世界，透過奇談故事展現陰陽善惡的博弈以及世間百態。

騰訊最受期待陸劇8：孟子義、李昀銳《尚公主》

由孟子義、李昀銳主演的這部《尚公主》，是兩人繼《西出玉門》、《九重紫》之後的三搭合作，因此在正式官宣後這部劇的討論度便始終高居不下！在發布預告後人氣更直線上升，目前累積預約破150萬，全網都在期待「昀牽孟繞CP」再度同框！

《尚公主》改編自伊人睽睽的同名人氣小說，故事融合了愛情和朝廷權謀，講述充滿充滿野心的丹陽公主，偶然邂逅寒門出身的書生「言尚」，言尚在公主的幫助下一步一步成為宰相，上演了一場攻心鬥智、雙強互助的愛情故事。

