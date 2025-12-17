騰訊注資加速開發！超寫實FPS《Unrecord》預計2026年公開遊戲資訊

以超逼真的隨身攝影機（Bodycam）視角引發全球熱議的戰術射擊遊戲《Unrecord》，2023 年上傳第一部預告後不到 1 天就在 X 上突破 4,000 萬觀看。而最近開發商 DRAMA 執行長 Theo Hiribarne 在官方宣布，團隊已經成功獲得一筆重要的資金挹注，幫助開發團隊加速製作流程。

開發團隊釋出新截圖。（圖源：Unrecord）

根據外媒 VGC 報導，官方雖然沒有直接公開投資方名稱，但 Theo Hiribarne 在個人聲明中，也提到和騰訊的接觸，表示在騰訊找到了熱愛他們遊戲的和願景的合作夥伴，並且對方雖然規模龐大，卻是以謙遜、尊重和欣賞的態度來看代合作。另一方面，騰訊合作夥伴副總裁 Mark Maslowicz，大讚 DRAMA 團隊能在資源有限的情況下，於《Unrecord》的開發過程中取得明顯的進展。

DRAMA 官方也提到，在 2023 年預告推出時，他們還只是 2 名在臥室工作的程式設計師，沒有任何戲開發驚豔，資金也有限，只能從零開始，包辦了業務到開發工作所有環節。如今他們已是 10 人的小團隊，並且還在持續招募成員當中。雖然目前尚未公布具體的上市日期或新預告片，但官方也表示有了資金後，他們就可以避免推出未完成的遊戲，接下來預計會在 2026 年更新《Unrecord》的資訊，向大家展示他們真正的最終願景。公告中也釋出了一張新截圖。