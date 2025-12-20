騰訊疑繞道海外雲端取得 Blackwell 晶片！美國出口管制漏洞受關注

騰訊疑似透過第三方方式，取得遭美國禁止輸往中國的輝達最新一代 Blackwell 晶片。 圖：翻攝自百度

[Newtalk新聞] 美國《巴倫周刊》近日披露，中國科技巨頭騰訊疑似透過第三方方式，取得遭美國禁止輸往中國的輝達最新一代 Blackwell 晶片，引發外界對出口管制漏洞的關注。

報導指出，總部位於東京的雲端服務供應商 Datasection 近期宣布，將採購約 1.5 萬顆輝達 Blackwell GPU，並部署於大阪與澳洲雪梨的資料中心，服務對象被形容為「全球最大雲端服務供應商之一」。

Datasection 執行長石原紀彥受訪時，對客戶身分三緘其口，僅回應「不說是，也不說不是」。不過，一名知情人士透露，透過其在日本的商務往來判斷，該名主要客戶即為騰訊。

對此，輝達發言人表示，現行美國出口規則允許經核准的企業，在受管制國家以外地區建置並營運雲端服務，並強調爭取雲端服務商訂單，對維持美國科技領先與國家及經濟安全相當重要。

報導分析，為在人工智慧競賽中保持優勢，美國已禁止 Blackwell 晶片直接出口中國。雖然透過海外雲端使用晶片未違反禁令，但被視為可被利用的灰色地帶，已引發國會議員質疑。這也是繼 DeepSeek 傳出使用 Blackwell 晶片後，第二起相關案例。

