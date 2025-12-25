騰訊與小米布局AI下半場

在中國AI快速推進之際，騰訊與小米先後完成了引人注目的高層人事布局，任命非常年輕、卻已在國際舞台嶄露頭角的AI專家，為各自的核心戰略定調。騰訊邀請27歲、曾任職OpenAI的姚順雨出任首席AI科學家；小米則延攬29歲、曾參與DeepSeek核心研發的羅福莉，掌理MiMo大語言模型團隊。兩項任命於12月17日、18日先後對外公布，同時伴隨公司內部AI組織的重整，展現產業重心將從單純的模型訓練，轉向可以真實落地，能夠被日常使用的智慧系統。

在騰訊，姚順雨領軍新成立的AI基礎設施與大模型部門，直接向總裁劉熾平報告；在小米，羅福莉則聚焦於端側AI，將模型能力嵌入手機、汽車與各類智慧裝置。兩種不同路徑指著同一個方向，模型不再只是回答問題，而是逐步演化為能在現實場景中推理、規畫並執行任務的智能體。

姚順雨的成長背景勾勒出新一代AI領導者的典型輪廓。1998年出生的他，早年在全國資訊學奧林匹克競賽嶄露頭角，進入清華大學計算機科學實驗班後，一方面深耕演算法理論，一方面保持跨領域的廣泛興趣。這種不拘一格的學習取向，在他赴MIT交換期間，接觸認知科學後逐漸成形，並引導他在博士階段，從電腦視覺轉向語言與強化學習。

博士畢業後加入OpenAI，姚順雨參與了智能體相關的基礎研究。在今年4月發表的《人工智慧的下半場》一文中，他明確指出，AI發展的重點正由單純擴大模型規模，轉向任務設計、評估體系與組織整合，這是一種結合科學研究與產品思維的判斷。騰訊便是基於這個背景，為其調整組織架構，期望將前沿研究轉化為可在微信等大型平台中運作的基礎能力。

羅福莉所代表的則是另一種同樣關鍵的能力，把先進模型壓縮，再部署到資源受限的終端設備。她在DeepSeek任職期間，深度參與混合專家（MoE）架構的研發，相關模型在維持高性能的同時，大幅降低推理成本，成為開源社群中的重要成果，這類工程經驗，剛好契合小米以硬體與生態系統為核心的發展路線，於是，傾力突破在手機、電動車與智慧家居等場景中，電力、散熱與算力的現實限制。

歸根結底，騰訊與小米的選擇，反映了中國AI產業的結構性轉變。過去的上半場，焦點多半集中在參數規模與榜單成績，如今進入下半場，部署效率、系統整合與實際應用成為決定成敗的關鍵。姚順雨著眼於雲端推理與平台級能力，羅福莉深耕端側優化與工程落地，兩條路徑相互呼應，共同邁向智能體時代的來臨。

騰訊與小米的布局，完全與全球趨勢形成呼應，頂尖科技公司愈來愈傾向讓具備深厚技術背景的年輕研究者，直接承擔產品與平台層級的決策責任。在中國語境下，這種趨勢必會結合本土人才體系與大型生態平台的優勢，讓前沿研究有機會迅速轉為大規模應用。

接下來的關鍵，是誰能率先交出真正改變使用者日常的產品。姑且不論結果如何，這兩項任命已清楚宣告，中國AI的競爭標準已然改變，成功不再取決於實驗室裡的展示，而在於是否能將穩定、可信的智慧，帶入數以億計的日常生活。（作者為富瑜文教基金會執行長）