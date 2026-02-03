騰輝-KY航空訂單創高 啟動泰國擴廠

（中央社記者江明晏台北3日電）銅箔基板廠騰輝-KY表示，1月營收新台幣4.1億元，年成長29%，重返近兩年半高點，航空高毛利PI產品訂單連創歷史新高，並啟動泰國擴廠計劃，同時看好特殊材料與高階應用為未來成長雙主軸。

騰輝-KY 1月營收新台幣4.1億元，年增29%，突破近兩年多來營收高點，重返4億元大關，步入成長軌道。

騰輝-KY表示，營收攀升主要受惠高毛利的航空聚醯亞胺（PI）材料訂單需求持續暢旺，大幅度創下新高，該產品應用訂單自去年11月創下歷史新高後，1月再破紀錄，反映材料在可靠性與穩定性上已通過長期認證，獲客戶青睞，逐步提升全球市占率。

此外，騰輝-KY表示，近年積極推動「少量多樣、客製化應用」的產品策略，也在今年初見到成效，因應原材料價格上漲，陸續向客戶反映成本並調整售價，加上海外客戶假期後啟動備貨，今年將持續帶動整體營收顯著成長。

騰輝-KY指出，為進一步擴張產能與全球布局，近期發行新台幣10億元無擔保可轉換公司債，資金將主要用於泰國子公司的新廠建設、機器設備購置及營運周轉。（編輯：黃國倫）1150203