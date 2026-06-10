騰雲科技子公司 Accucrazy 低調登上黃仁勳GTC 演講後面背板
騰雲科技子公司Accucrazy登 NVIDIA GTC 背板，董事長梁基文表示「AI的下一站不只是螢幕，而是空間」。（攝影／鄭國強）
騰雲科技（6870）公布集團2026年5月合併營收新台幣0.89億元，較去年同期成長56.15％；累計 前5 個月合併營收達 3.85億元，年增逾48.35％，持續展現高成長態勢。本期營收成長主要受惠於企業數位轉型需求持續升溫，多元商業場域加速導入數據整合、智慧支付及營運管理平台，帶動相關解決方案需求穩定成長。同時，實體場域正加速邁向全面「作業系統化」發展，推升AIoT建置與智慧營運應用需求。此外，隨著日本、泰國及東南亞等海外市場智慧場域專案持續拓展，海外訂單與服務收入穩步增加，進一步挹注集團營運成長動能，帶動整體營收再創佳績。
子公司Accucrazy登 NVIDIA GTC 背板
市場普遍認為，2026 年將是 Agentic AI 商業化落地元年，AI Agent 正從企業知識管理、智慧客服、營運決策到跨部門協作，快速成為數位轉型的重要基礎建設。騰雲集團 AI 子公司 Accucrazy 即以 NVIDIA Inception 新創成員身份，正式登上 NVIDIA GTC Taipei 展示背板，列名於 NVIDIA「AI 軟體、模型、資料與應用服務」全球生態系夥伴名單，成為台灣少數入選 Agentic AI 應用領域的企業之一。此次獲國際級平台認可，象徵騰雲已從智慧商務與 AIoT 解決方案供應商，進一步升級為 AI Agent 生態系的重要參與者，卡位兆元級市場先機。
梁基文：AI 的下一站不是螢幕，而是空間
騰雲科技董事長梁基文表示：「AI的下一站不只是螢幕，而是空間。騰雲透過TSpace AI OS，將分散於各類實體場域的人流、服務流、能源流、風險流與商務流進行整合，讓空間具備即時感知、理解、決策與優化能力，進一步創造Space Economy（空間經濟）與Green Digital Assets（綠色數位資產）等新價值。」
騰雲於 5 月底舉辦的「2026 AI 賦能論壇」，吸引近 250 位來自台灣、日本、泰國及東南亞地區企業與合作夥伴參與，市場對 TSpace AI OS、Pocket Company 多 Agent 協作平台及智慧場域四大解決方案反應熱烈；目前已有多家海內外企業針對智慧商辦、智慧飯店、智慧零售與智慧園區等場景展開 POC 及導入評估。隨著 Agentic AI 應用逐步落地與海外市場持續拓展，騰雲看好下半年專案需求與 AI 相關業務占比將進一步提升，持續朝「智慧場域 AI OS 平台領導品牌」目標邁進。
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